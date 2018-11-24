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      Хотят вернуть более 20 храмов: в РПЦ отметились новым заявлением относительно Константинополя

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      В РПЦ заявили, что Константинополь хочет вернуть себе более 20 монастырей и храмов в Украине
      В РПЦ заявили, что Константинополь хочет вернуть себе более 20 монастырей и храмов в Украине / Фото из открытых источников

      В РПЦ убеждены, что Константинопольский патриархат намерен вернуть себе более 20 церковных сооружений в Украине. Там считают, что речь идет о храмах, которые принадлежали Константинополю до конца XVII века.

      Об этом заявил Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Почаевской лавры, несмотря на решение Минюста

      Так, российский митрополит на одном из пропагандистских телеканалов утверждал, что намерения Константинополя связаны с предоставлением автокефалии для Украины.

      Константинопольский патриархат, готовя автокефалию (для Украины – 24 канал), в Томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь имел в Украине, а их было достаточно много в разное время,
      – заявил представитель РПЦ.

      По словам Илариона, речь идет о монастырях, храмах, различных зданиях, в целом список содержит более 20 объектов.

      Митрополит утверждает, что соответствующий список для Константинопольского патриарха составил "один ученый". В РПЦ убеждены, что он якобы "просто накопал из разных документов информацию о разного рода собственности Константинополя в разные эпохи".

      Ранее в РПЦ заявили, что решение комиссии Министерства юстиции Украины лишить УПЦ Московского патриархата права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры свидетельствует якобы о начале "масштабного давления на УПЦ".

      Напомним, Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

      К слову, ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Россия не имеет в Украине ни одной церковной собственности, поэтому после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

      Как буду создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости политики УПЦ МП РПЦ Единая поместная церковь Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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