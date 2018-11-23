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      Почаевская лавра больше не принадлежит УПЦ МП: решение Минюста

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      Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили
      Передачу Почаевской лавры УПЦ МП отменили / Фото из открытых источников

      Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры. Передача комплекса сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата состоялась с нарушением законодательства.

      Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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      Так, комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В ней говорилось об отмене решения о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра.

      "Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

      Она отметила, члены комиссии пришли к выводу, что государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса – 24 канал) состоялась с нарушениями требований действующего законодательства.

      Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ к государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество,
      — отметила Сукманова.

      К слову, ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Россия не имеет в Украине никакой церковной собственности, поэтому после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

      Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Следовательно Прокуратура Тернопольской области заявила о контроле расследование относительно передачи права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата.

      Чем известна Почаевская лавра?
      Это православный мужской монастырь УПЦ МП в Почаеве на Тернопольщине. Она является второй после Киево-Печерской лавры крупнейшей православной святыней Украины.

      17 июля 2003 года правительство Виктора Януковича приняло распоряжение передать Почаевскую лавру в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

      Журналисты выяснили, что под прикрытием Почаевской лавры в 2015-м году пророссийские сепаратисты печатали антиукраинскую литературу.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Тернополь Религия Единая поместная церковь УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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