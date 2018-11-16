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      Прокуратура расследует возможные махинации при передаче Почаевской лавры УПЦ МП

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      Почаевская лавра
      Почаевская лавра / realno.te.ua

      Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования о передаче права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московскому патриархату.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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      В этом деле следственное управление Главного управления Нацполиции в Тернопольской области проводит досудебное расследование.

      Речь идет об уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за Украинской православной церковью Московского патриархата.

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      В Министерстве культуры настаивают, что решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом Почаевской лавры должно быть отменено и требуют привлечь регистратора к ответственности.

      Чем известна Почаевская лавра?
      Это православный мужской монастырь УПЦ МП в Почаеве на Тернопольщине. Она является второй после Киево-Печерской лавры самой главной православной святыней Украины.

      17 июля 2003 года правительство Виктора Януковича приняло распоряжение лавру передать Почаевскую лавру в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

      Журналисты выяснили, что под прикрытием Почаевской лавры в 2015-м году пророссийские сепаратисты печатали антиукраинской литературу.

      Теги: Новости Украины Религия Тернополь Расследования Полиция УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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