Прокуратура розслідує можливі махінації під час передачі Почаївської лаври УПЦ МП

Прокуратура Тернопільської області контролює хід розслідування щодо передачі права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

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У цій справі слідче управління Головного управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування.

Йдеться про кримінальне провадження за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за Українською православною церквою Московського патріархату.

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У Міністерстві культури наполягають, що рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном Почаївської лаври має бути скасоване і вимагають притягнути реєстратора до відповідальності.

Чим відома Почаївська лавра?Це православний чоловічий монастир УПЦ МП у Почаєві на Тернопільщині. Вона є друго після Києво-Печерської лаври найбільшою православною святинею України.



17 липня 2003 року уряд Віктора Януковича прийняв розпорядження передати Почаївську лавру у безкоштовне користування представникам УПЦ МП на 49 років.



Журналісти з'ясували, що під прикриттям Почаївської лаври у 2015-му році проросійські сепаратисти друкували антиукраїнську літературу.