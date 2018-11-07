Автокефалія для України: в УПЦ МП готують провокації навколо Почаївської лаври

Намісник Почаївської лаври митрополит Володимир Мороз закликає вірян готуватися до фізичного захисту храму, який нібито планують захопити, і цим створює штучний конфлікт навколо святині. Через це депутати Тернопільської обласної ради просять правоохоронців взяти під охорону лавру.

Про це йдеться у зверненні сесії обласної ради до Міністерства внутрішніх справ, передає прес-служба обласної ради.

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У ньому депутати висловили переконання, що рішення про створення Української православної автокефальної церкви позитивно вплине на церковне життя в країні і забезпечить права, свободи та релігійні потреби українців.

Тернопільські політики наголосили, що напередодні об’єднання УПЦ КП та УАПЦ "окремі зацікавлені структури" намагаються загострити відносини між православними конфесіями. Зокрема, вони штучно нагнітають релігійну ситуацію та спекулюють навколо того, кому належить Свято Успенська Почаївська Лавра.

Додаткового занепокоєння додало звернення намісника Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополита Володимира Мороза, який, посилаючись на погрози "розправою" над монахами, оприлюднив прохання до прихожан підготуватись до фізичного захисту святині,

– йдеться у зверненні.

Представники УПЦ МП почали поширювати недостовірну інформацію про плани нібито силового захоплення лаври. Такі провокації штучно створюють масову паніку, яка у перспективі може перерости у протиправній діяльності.

Тому депутати Тернопільської обласної ради закликали організувати цілодобову охорону Почаївської лари із залучити підрозділи Національної гвардії України, "щоб підвищити рівень безпеки громадян і не допустити кровопролиття та силового захоплення Почаївської Свято-Успенської Лаври".

Свято-Успенська Почаївська лавраПравославний чоловічий монастир у Почаєві на Тернопільщині зі статусом лаври. Є найбільшою православною святинею Волині та другою після Києво-Печерської лаври. Є об'єктом національного значення і державною власністю. Наразі перебуває в оренді Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Росія не має в Україні жодної церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.