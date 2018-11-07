Автокефалия для Украины: в УПЦ МП готовят провокации вокруг Почаевской лавры

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир Мороз призывает верующих готовиться к физической защите храма, который якобы планируют захватить, и этим создает искусственный конфликт вокруг святыни. Поэтому депутаты Тернопольского областного совета просят правоохранителей взять под охрану лавру.

Об этом говорится в обращении сессии областного совета к Министерству внутренних дел, передает пресс-служба областного совета.

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В нем депутаты выразили убеждение, что решение о создании Украинской автокефальной православной церкви положительно повлияет на церковную жизнь в стране и обеспечит права, свободы и религиозные потребности украинцев.

Тернопольские политики подчеркнули, что накануне объединения УПЦ КП и УАПЦ "отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить отношения между православными конфессиями. В частности, они искусственно нагнетают религиозную ситуацию и спекулируют вокруг того, кому принадлежит Свято-Успенская Почаевская Лавра".

Дополнительного беспокойства добавило обращение наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Владимира Мороза, который, ссылаясь на угрозы "расправы" над монахами, обнародовал просьбу к прихожанам подготовиться к физической защите святыни,

– говорится в обращении.

Представители УПЦ МП начали распространять недостоверную информацию о планах якобы силового захвата лавры. Такие провокации искусственно создают массовую панику, которая в перспективе может перерасти в противоправную деятельность.

Поэтому депутаты Тернопольского областного совета призвали организовать круглосуточную охрану Почаевской лары с привлечением подразделения Национальной гвардии Украины, "чтобы повысить уровень безопасности граждан и не допустить кровопролития и силового захвата Почаевской Свято-Успенской Лавры".

Свято-Успенская Почаевская лавра – православный мужской монастырь в Почаеве на Тернопольщине со статусом лавры. Является крупнейшей православной святыней на Волыни и второй после Киево-Печерской лавры. Является объектом национального значения и государственной собственностью. Сейчас находится в аренде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Россия не имеет в Украине никакой церковной собственности, поэтому после признания единой Украинской православной церкви все здания, которые сейчас занимает Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.