В РПЦ забили тревогу из-за того, что Украина лишила их Почаевской лавры

В Русской православной церкви заявили, что решение комиссии Министерства юстиции Украины лишить УПЦ Московского патриархата права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры свидетельствует якобы о начале "масштабного давления на УПЦ".

Такое заявление сделал заместитель председателя Синодального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщает РБК.

24 канал сообщал, что Минюст Украины отменил незаконную перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, ведь передача этого комплекса в пользование УПЦ МП состоялась с нарушением законодательства.

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Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы,

– забил тревогу представитель РПЦ.

Балашов тоже не упустил случая поспекулировать на теме создания единой поместной церкви в Украине и исказить факты. Так, представитель РПЦ заявил, что Президент Украины Петр Порошенко говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой поместной церкви. Отметим, что общество Почаевской лавры ни к чему не принуждают, а комплекс был удален с пользования УПЦ МП из-за нарушения закона.

Балашов также сделал эмоциональное заявление о том, что "монахов в ней (единой церкви) будет раз-два и обчелся", в то время как в Почаевской лавре их сейчас больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 большие соборы, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.



Прокуратура Тернопольской области взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.