Вихід вінницької церкви з УПЦ МП: як відреагували у Московському патріархаті

Новообраний Митрополит Київський Епіфаній сказав, що двері церкви, яку очолив, відкриті для всіх священиків Московського патріархату. І першим на цей заклик відгукнувся Симеон, який про приєднання повідомив одразу на другий день після її створення.

Парафіяни Преображенського собору у Вінниці аплодисментами та вигуками вітали рішення свого митрополита Симеона.

Читайте також: Вихід вінницької церкви з УПЦ МП: з'явилось відео, на якому віряни радіють переходу в ПЦУ

Він вирішив залишити Московський патріархат і приєднатися до новоствореної помісної церкви. Що й логічно, адже він був серед претендентів на пост її предстоятеля. І навіть вийшов у другий тур, але програв Епіфанію. Тепер разом з ним будуватиме нову церкву.

Переважна більшість прихожан собору рішення митрополита підтримують. Проте не всі підопічні Симеону священики вирішили наслідувати приклад свого митрополита. Лише кілька парафій заявили, що доєднаються до помісної церкви.

Тим часом у Московському патріархаті, де терміново скликали позачерговий Синод, дії Симеона засудили. Заявили, що позбавляють його парафії і сану, а на його місце призначили митрополита Ворсонофія. Мовляв, тепер він і буде храмом розпоряджатися. А Об'єднання назвали розколом.

Читайте також: Двом учасникам Об'єднавчого собору від УПЦ МП заборонили служити: їх звільнили, – ЗМІ

Поки очільник Московського патріархату клеймить Симеона і Олександра Драбинка – очільник нової Церкви запевняє, що саме Онуфрій втратив свій статус. Адже в Україні не може бути двох Київських митрополитів.

Відтепер Онуфрій представник російської православної церкви в Україні. Тих, хто хоче залишитися українськими священиками, запрошує долучитися до нової церкви.

Ми готові прийняти їх з братерською любов'ю, взаємоповагою, забути всі образи, які були до цього часу. Якщо ми цього не забудемо, то ми не зможемо перегорнути цю сторінку і писати вже новітню історію Православної церкви. Все що було – ми не повинні навіть згадувати,

– відповів Предстоятель Української помісної православної церкви митрополит Епіфаній.

А от власне процедуру переходу парафій до помісної церкви мають виписати законодавці. Адже практичних алгоритмів, як це робити поки немає. Так само парламентарі мають урегулювати назву церкви, яка в підпорядкуванні російського патріархату.

Відтак, українською зможе називатися лише новостворена, а всі інші з центром в іншій країні матимуть і відповідну назву. Тож УПЦ МП буде Російською православною церквою.

Читайте також: УПЦ МП зібралася на екстрене засідання Синоду

Тим часом у Кремлі пообіцяли не втручатися в процес створення автокефалії. Хоча експерти пророкують, що Україну очікують численні провокацій. Особливо напередодні вручення новому предстоятелю Епіфанію Томосу у Стамбулі. Як відомо, цю доленосну подію запланували на Святвечір – 6 січня.