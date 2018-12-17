Выход винницкой церкви из УПЦ МП: как отреагировали в Московском патриархате

Новоизбранный Митрополит Киевский Епифаний сказал, что двери церкви, которую он возглавил, открыты для всех священников Московского патриархата. И первым на этот призыв откликнулся Симеон, который о присоединении сообщил сразу на второй день после ее создания.

Прихожане Преображенского собора в Виннице аплодисментами и возгласами приветствовали решение своего митрополита Симеона.

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Он решил оставить Московский патриархат и присоединиться к новосозданной поместной церкви. Что и логично, ведь он был среди претендентов на пост ее предстоятеля. И даже вышел во второй тур, но проиграл Епифанию. Теперь вместе с ним строить новую церковь.

Подавляющее большинство прихожан собора решения митрополита поддерживают. Однако не все подопечные Симеону священники решили последовать примеру своего митрополита. Лишь несколько приходов заявили, что присоединятся к поместной церкви.

Между тем в Московском патриархате, где срочно созвали внеочередной Синод, действия Симеона осудили. Заявили, что лишают его прихода и сана, а на его место назначили митрополита Ворсонофия. Мол, теперь он и будет распоряжаться храмом. А Объединение назвали расколом.

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Пока глава Московского патриархата клеймит Симеона и Александра Драбинко – глава новой Церкви уверяет, что именно Онуфрий потерял свой статус. Ведь в Украине не может быть двух Киевских митрополитов.

Отныне Онуфрий представитель русской православной церкви в Украине. Тех, кто хочет остаться украинскими священниками, приглашает присоединиться к новой церкви.

Мы готовы принять их с братской любовью, взаимоуважением, забыть все обиды, которые были до сих пор. Если мы этого не забудем, то мы не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю Православной церкви. Все что было – мы не должны даже упоминать,

– ответил Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний.

А вот собственно процедуру перехода приходов в поместную церковь должны выписать законодатели. Ведь практических алгоритмов, как это делать пока нет. Так же парламентарии должны урегулировать название церкви, которая в подчинении российского патриархата.

Следовательно, на украинском сможет называться лишь вновьсозданная, а все остальные с центром в другой стране будут иметь и соответствующее название. Поэтому УПЦ МП будет Русской православной церковью.

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Тем временем в Кремле пообещали не вмешиваться в процесс создания автокефалии. Хотя эксперты предсказывают, что Украину ожидают многочисленные провокации. Особенно накануне вручения новому предстоятелю Епифанию Томоса в Стамбуле. Как известно, это судьбоносное событие запланировали на Сочельник – 6 января.