Заведомо, что тревогу в регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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22:33, 20 сентября БпЛА с Сумщины на Полтавщину с севера. БпЛА на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину.