Заважимо, що тривогу у регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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22:33, 20 вересня БпЛА з Сумщини на Полтавщину з півночі. БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину.