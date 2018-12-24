Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом: видео

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук устроил драку с политологом Александром Семченко во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

Об этом свидетельствует опубликованный в сети отрывок эфира.

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Так, на видео зафиксировано, как Мосийчук обвинил Семченко в работе на Россию, а политолог в ответ назвал нардепа душевнобольным. После словесной схватки на высоких тонах Мосийчук подбежал к Семченко и начал бить его палкой. Политолог в свою очередь схватил народного избранника за шею и повалил на землю.

Стоит заметить, что Семченко – бывший глава налоговой полиции Сумщины времен президентства Виктора Януковича. Сегодня экс-налоговик позиционирует себя как политолог, при этом придерживается пророссийской позиции.

Словесная перепалка стартует с 1:20 мин.

Драка Мосийчука с Семченко: смотрите видео

К слову, 20 декабря после голосования в Верховной Раде о переименовании УПЦ МП на РПЦ подрались депутаты от "Оппозиционного блока" и коалиции.