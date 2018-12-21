Депутатский ринг: самые зрелищные драки в Раде за последние годы

20 декабря в зале заседаний Верховной Рады подрались народные депутаты Юрий Береза (Народный фронт) и Нестор Шуфрич (Оппозиционный блок). Однако, как известно, для украинского парламента подобные инциденты становятся своеобразной традицией. Вспоминаем самые зрелищные драки украинских нардепов за последние годы.

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9 февраля 2017 года в Верховной Раде подрались депутаты фракции БПП Иван Мельничук и Сергей Лещенко. Это произошло во время рассмотрения новой редакции закона о Конституционном Суде. Все произошло из-за сообщения Лещенко в Facebook о том, что нардепы от БПП – члены антикоррупционного комитета – получили указание с Банковой не ходить на этот комитет, который возглавляет Егор Соболев. Мельничук назвал это ложью и объяснил свою агрессию тем, что он "во дворе видел, как бьют морду тем, кто пытается врать". В результате драки Лещенко порвали пиджак.

Смотрите видео драки Мельничука и Лещенко в ВР:

14 ноября 2016 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко дважды получил по лицу от Юрия Бойко (Оппозиционный блок). Причиной стало то, что Ляшко в ходе своего выступления на заседании согласительного совета обвинил фракцию ОБ и лично Бойко в том, что "они ездят по Москве и до сих пор не в тюрьме".

Видео столкновения между Ляшко и Бойко:

11 декабря 2015 года в ВРУ произошел конфликт между депутатом от БПП Олегом Барной и тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком. Все началось с того, что нардеп подошел к парламентской трибуне, где глава правительства выступал с ежегодным отчетом, и вручил ему букет роз. После этого попытался силой вынести Яценюка. В драку вмешались и другие депутаты, а сам инцидент спровоцировал массовое появление фотожаб и мемов.

Видео вручения цветов Яценюку Барной:



Фото, которое стало мемом

19 марта 2013 года в украинском парламенте произошла потасовка между представителями тогдашней "Партии регионов" и представителями ВО "Свобода". Александр Ефремов ("регионал") назвал "свободовцев" "неофашистами", а во время выступления лидера последних Олега Тягнибока "регионалы" скандировали "фашист". Поддержать его вышли однопартийцы, завязалась драка между силами. В результате один из "регионалов" разбил губу и очки депутату от "Свободы" Ирине Сех, а она, взамен, повредила оппоненту ухо.

Драка между "регионалами" и "свободовцами":

13 декабря 2012 года при обсуждении кандидатур на должность спикера ВР нового созыва депутаты "Партии регионов" голосовали чужими карточками. Тогда Александра Кужель (ВО "Батькивщина") пыталась выхватить у одного из "регионалов" вторую карточку, которой он голосовал. Тот начал сопротивляться и тогдашняя оппозиция заблокировала трибуну. Драка получилась жестокой: нардеп Олег Медуница ("Батькивщина") упал, а "регионалы" били его ногами, не давая возможности встать. Также нардепы бросались друг на друга в попытке задушить.

Видео столкновения между депутатами "Партии регионов" и "Батькивщины":

24 мая 2012 года во время выступления Вадима Колесниченко оппозиция блокировала трибуну Верховной Рады, предотвратив тем самым рассмотрение законопроекта, который предусматривает признание русского языка официальным в некоторых регионах Украины. Столкновение произошло между "регионалами" и представителями оппозиции. Тогда Колесниченко разорвали рубашку; а депутату Николаю Петруку ("Блок Юлии Тимошенко") разбили голову, после чего того прооперировали. Нардепы от ПР заявляли, что они здесь ни при чем и Петрук сам себе нанес травмы.

Столкновение между "регионалами" и депутатами от БЮТ:

16 декабря 2010 года депутаты БЮТ заблокировали трибуну и президиум зал ВР с требованием прекратить политические репрессии против лидера партии Юлии Тимошенко. Тогда депутаты фракции "Партии регионов" ворвались в президиум через двери со стороны кабинета спикера, и силовыми методами начали освобождать президиум от оппонентов. При этом они бросались стульями, некоторые – прибегли к рукопашному бою. Несколько "бютовцев" были серьезно травмированы, их доставили в больницу.

Смотрите видео этой драки в ВР:

27 апреля 2010 года в Раде произошли столкновения во время ратификации Харьковских соглашений. В их ходе представители оппозиции забросали спикера Владимира Литвина яйцами (однако его спасли охранники с зонтиками). Также в помещении использовали дымовую шашку. Травмы получили некоторые депутаты – Олесь Доний госпитализирован с сотрясением мозга, а Владимир Карпук получил перелом носа. Соглашение, в конце концов, было ратифицировано.

Видео столкновения в Раде:

9 февраля 2006 года "коммунисты" повесили на трибуну ВР плакат с надписью "Где шаги навстречу людям?". Представители "Нашей Украины" подошли к трибуне и начали срывать плакат. Началась драка, в которой, в частности, друг против друга сражались Николай Мартыненко (НУ) и Александр Бондарчук (КПУ). Мартыненко разбили нос.

Драка между Мартыненко и Бондарчуком

17 апреля 1997 года нардеп Павел Мовчан ("Народный Рух") оскорбил Наталью Витренко и Владимира Марченко (оба "Прогрессивной социалистической партии"), пошутив о их слишком близких отношениях. Марченко предложил Мовчан попросить прощения, а когда тот отказался, социалист ударил Мовчана, а Витренко потом еще добавила от себя.

Одна из первых драк между украинскими нардепами:

Напомним, что в четверг, 20 Декабря Нестор Шуфрич (ОБ) снял с трибуны плакат, на котором было написано, что политик Виктор Медведчук – агент президента России Владимира Путина и его нужно отдать под суд. После этого к нему подбежал Юрий Береза ("Народный фронт). Завязалась драка, депутаты нанесли друг другу удары по лицу. В драке приняли участие и другие депутаты, в частности удар получил внефракционный нардеп Юрий Бойко.