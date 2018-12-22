Не только Верховная Рада: самые яркие парламентские бои в странах мира

Украинцы привыкли к традиционным столкновений в Верховной Раде и часто упрекают парламентариев в неумении вести себя "по-европейски". Однако мир знает немало примеров подобных инцидентов и в других странах. Рассказываем, за что бьются зарубежные политики и какие скрытые мотивы таких действий.

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ТОП правительственных "батлов" мира

В парламенте Тайваня драки – чуть ли не повседневное явление и этим он славится больше всего. Доходит до того, что нардепы договариваются о столкновениях заблаговременно, чтобы прийти на работу в удобной обуви. С каждым годом их драки становятся все более массовыми. Они длятся по несколько часов и поражают своим многообразием. Так, кроме стандартного "мордобоя", депутаты уже бросали в спикера туфлями, запускали друг в друга микрофоны и пищу, а также распиливали в зале слезоточивый газ и били коллег телефонами. Не редкость в парламенте Тайваня и столкновения между женщинами-депутатами.

Знаменитая драка между депутатами Тайваня состоялась в июле 2017 года, когда "слуги народа" не пришли к согласию относительно инфраструктурных проектов. Члены правящей Демократической прогрессивной партии и оппозиционной националистической партии толкали друг друга, дрались, лежа на полу парламента, и поливали оппонентов водой. Все это происходило под вспышки фотоаппаратов и в окружении десятка видеокамер.

В парламенте Грузии также столкновения между депутатами не является редким явлением. Да, 12 декабря 2018 года депутаты парламента подрались на пленарном заседании через победу на президентских выборах Саломе Зурабишвили. Инцидент произошел после выступления депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии, который назвал президентские выборы кровавыми, а лидеров правящей партии – преступниками.

Депутат "Альянса патриотов" Ирма Инашвили хотела ему ответить, но Мелия не дал ей такой возможности. Тогда возмущенная Инашвили решила выяснить отношения на близком расстоянии. Заседание было прервано почти на 5 минут, в течение которых одни депутаты пытались разнять оппонентов, другие – дотянуться и дать пинка кому-то из них. В конце концов, Мелию вывели из зала заседаний.

Хотя и существует мнение, что парламентарии Европы не часто радуют сограждан "кулачными боями", однако и здесь такое случается. Например, в январе 2014 года у парламенте Италии произошли столкновения при обсуждении пенсионной реформы. Все началось с того, что один из депутатов обвинил другого в том, что его жена вышла на пенсию в 39 лет, а тот выступает за повышение пенсионного возраста.

Тогда спикер впервые использовал так называемую "гильотину": особое право, которое позволяет ему прервать парламентские дискуссии с целью ускорения процедуры голосования.

В Турции одна из драк в парламенте закончилась смертью депутата. Так, в 2001 году представители ультраправой партии повалили на пол коллегу и нанесли ему несколько ударов по голове. Через несколько часов он умер от сердечного приступа. Причиной такой жестокости стало то, что депутаты не смогли договориться по законопроекту, который регулирует процедуру принятия законов.

Массовые беспорядки в турецком парламенте состоялись также 11 января 2017 года в ходе острых дебатов относительно предложений о расширении исполнительных полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно предложенной новой конституции, Эрдоган мог бы быть президентом до 2029 года после двух пятилетних сроков. Во время драки одному из депутатов сломали нос.

В парламенте Южной Кореи также время от времени происходят не только словесные перепалки между депутатами. Здесь схватки отличаются от других стран своей массовостью и часто имеют сходство с слемом, который организуют на рок-концертах. Так, в 2009 году несколько сотен парламентариев стали участниками драки в здании Национального заседания в Сеуле. Тогда правящая партия пыталась прорваться в зал, где забаррикадировалась оппозиция. Причиной конфликта стал законопроект о СМИ, согласно которому газетные корпорации получили разрешение покупать пакеты акций телеканалов. Для некоторых депутатов схватки закончились выходом на "больничный".

Без драк не обходится и в парламентах стран, представителей которых в мире обычно уважают за уравновешенность и толерантность. Так, в 2015 году в парламенте Японии депутаты с помощью кулаков пытались не дать спикеру подписать законопроект, согласно которому японские военные впервые после Второй мировой войны могли участвовать в зарубежных военных конфликтах. Атмосферу подогревал и многотысячный митинг под зданием: люди также выступали против подписания документа.

В феврале 2017 года в парламенте ЮАР (Южно-Африканская Республика) депутаты устроили эффектную драку прямо во время выступления президента страны. Представители партий "Борцы за экономическую свободу" (на видео – в красных рубашках) пытались сорвать выступление главы государства. Тогда его сторонники (в белых рубашках) начали выталкивать оппонентов за пределы зала заседаний. Драка продолжилась уже за стенами парламента, разнимала депутатов полиция. Для усмирения мятежников правоохранителям пришлось применить светошумовые гранаты.

В Индии заседания парламентариев иногда напоминают фильмы Болливуда – с драками и танцами. Так, одно из самых эффектных "шоу" состоялось в июле 2010 года на общем собрании штата Уттар-Прадеш. Тогда на трибуну летели микрофоны и стулья. В драке принимали участие и женщины. Депутаты дрались не только кулаками: в ход шли крышки со столов, те же стулья и оторванные микрофоны. Некоторые парламентарии прятались от ударов оппонентов под столами.

В Чехии в мае 2006 года Мирослав Мацек, бывший вице-премьер-министр и советник президента, прервал выступление на конференции стоматологов ради того, чтобы дать по затылку министру здравоохранения Дэвиду Рату. Мацек заявил, что он ранее оскорбил его жену, публично заявив, что она вышла замуж за него из-за денег. Министр, отойдя от шока, подошел к трибуне и ответил Мацеку его же методом.

Почему политики устраивают публичные драки?

По словам экспертов, большинство подобных конфликтов, как в Украине, так и в мире, являются искусственными и происходят из-за желания политиков отвлечь внимание аудитории от важных, но неудобных для депутатов, вопросов. Таким образом люди начинают активно обсуждать очередной парламентский "мордобой", а не те решения, которые должны реальное влияние на дальнейшую ситуацию в стране.

Нам (аудитории, – ред.) навязывают просто чужую парадигму этого противостояния. Белое и черное. Для того, чтобы мы просто не думали о других цветах и не обсуждали их. Как правило, это выгодно для обеих сторон конфликта,

– объясняет политолог Михаил Чаплыга.

Как утверждает эксперт, драки происходят в основном не потому, что депутаты не умеют решать проблемы другими, "мирными", методами, а потому что они в большинстве случаев даже не желают этого делать. И это касается абсолютно всех культур.

"Методы манипулирования общественным сознанием не зависят от страны и от времени. Даже если говорить о Древней Греции и Древнем Риме, ничего не изменилось по существу. Конечно, есть драки и на идеологических принципах, где имеют место действительно принципиальные вопросы. Но это, скорее, редкость", – говорит политолог.

В конце концов, драки – это тоже одно из проявлений демократии, просто он несколько "дикарский". И людям, которые смотрят это, нужно для себя решать, поддерживать участников подобных столкновений или нет.