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      Депутатський ринг: найвидовищніші бійки у Раді за останні роки

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      Бійки у Верховній Раді за останні роки: відео всіх бійок у Раді
      ТОП бійок українських політиків / UBR

      20 грудня у залі засідань Верховної Ради побилися народні депутати Юрій Береза (Народний фронт) і Нестор Шуфрич (Опозиційний блок). Проте, як відомо, для українського парламенту подібні інциденти стають своєрідною традицією. Згадуємо найвидовищніші бійки українських нардепів за останні роки.

      Читайте також: Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать

      9 лютого 2017 року у Верховній Раді побилися депутати фракції БПП Іван Мельничук та Сергій Лещенко. Це сталося під час розгляду нової редакції закону про Конституційний Суд. Все відбулося через допис Лещенка у Facebook про те, що нардепи від БПП – члени антикорупційного комітету – отримали вказівку з Банкової не ходити на цей комітет, який очолює Єгор Соболєв. Мельничук назвав це неправдою і пояснив свою агресію тим, що він "у дворі бачив, як б'ють морду тим, хто намагається брехати". У результаті бійки Лещенку порвали піджак.

      Дивіться відео бійки Мельничука та Лещенка у ВР: 

       

      14 листопада 2016 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко двічі отримав по обличчю від Юрія Бойка (Опозиційний Блок). Причиною стало те, що Ляшко в ході свого виступу на засіданні погоджувальної ради звинуватив фракцію ОБ і особисто Бойка в тому, що "вони їздять по москвах і досі не в тюрмі".

      Відео сутички між Ляшком та Бойком: 

       

      11 грудня 2015 року у ВРУ стався конфлікт між депутатом від БПП Олегом Барною і тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Все почалося з того, що нардеп підійшов до парламентської трибуни, де голова уряду виступав зі щорічним звітом, і вручив йому букет троянд. Після цього спробував силою винести Яценюка. В бійку втрутилися й інші депутати, а сам інцидент спровокував масову появу фотожаб та мемів.

      Відео вручення квітів Яценюку Барною: 

      Яценюк і Барна
      Фото, яке стало мемом

      19 березня 2013 року в українському парламенті відбулася бійка між представниками тодішньої "Партії регіонів" та представниками ВО "Свобода". Олександр Єфремов ("регіонал") назвав "свободівців" "неофашистами", а під час виступу лідера останніх Олега Тягнибока "регіонали" скандували "фашист". Підтримати його вийшли однопартійці, зав’язалася бійка між силами. У результаті один із "регіоналів" розбив губу та окуляри депутатці від "Свободи" Ірині Сех, а вона, навзаєм, пошкодила опоненту вухо.

      Бійка між "регіоналами" та "свободівцями":

       

      13 грудня 2012 року під час обговорення кандидатур на посаду спікера ВР нового скликання депутати "Партії регіонів" голосували чужими картками. Тоді Олександра Кужель (ВО "Батьківщина") намагалася вихопити у одного з "регіоналів" другу картку, якою він голосував. Той почав пручатися і тодішня опозиція заблокувала трибуну. Бійка видалася жорстокою: нардеп Олег Медуниця ("Батьківщина") впав, а "регіонали" били його ногами, не даючи можливості встати. Також нардепи кидалися один на одного у намаганні задушити.

      Відео сутички між депутатами "Партії регіонів" та "Батьківщини":

       

      24 травня 2012 року під час виступу Вадима Колесніченка опозиція блокувала трибуну Верховної Ради, запобігши тим самим розгляду законопроекту, який передбачає визнання російської мови офіційною в деяких регіонах України. Сутичка сталася між "регіоналами" та представниками опозиції. Тоді Колесніченку розірвали сорочку; а депутату Миколі Петруку ("Блок Юлії Тимошенко") розбили голову, після чого того прооперували. Нардепи від ПР заявляли, що вони тут ні до чого і Петрук сам собі завдав травми.

      Сутичка між "регіоналами" та депутатами від БЮТ:

       

      16 грудня 2010 року депутати БЮТ заблокували трибуну та президію зали ВР з вимогою припинити політичні репресії проти лідерки партії Юлії Тимошенко. Тоді депутати фракції "Партії регіонів" увірвалися в президію через двері із боку кабінету спікера, та силовими методами почали звільнювати президію від опонентів. При цьому вони кидалися стільцями, деякі – вдалися до рукопашного бою. Кілька "бютівців" були серйозно травмовані, їх доставили до лікарні.

      Дивіться відео цієї бійки у ВР:

       

      27 квітня 2010 року у Раді відбулися сутички під час ратифікації Харківських угод. У їх ході представники опозиції закидали спікера Володимира Литвина яйцями (однак його врятували охоронці з парасольками). Також у приміщенні використали димову шашку. Травми отримали деякі депутати – Олеся Донія госпіталізували зі струсом мозку, а Володимир Карпук отримав перелом носа. Угоду, зрештою, було ратифіковано.

      Відео сутички у Раді: 

      9 лютого 2006 року "комуністи" повісили на трибуну ВР плакат з написом "Де кроки назустріч людям?". Представники "Нашої України" підійшли до трибуни і почали зривати плакат. Почалась бійка, у якій, зокрема, один проти одного бились Микола Мартиненко (НУ) та Олександр Бондарчук (КПУ). Мартиненку розбили носа.

      Бійка у Раді

      Бійка між Мартиненком та Бондарчуком

      17 квітня 1997 року нардеп Павло Мовчан ("Народний Рух") образив Наталію Вітренко та Володимира Марченка (обоє з "Прогресивної соціалістичної партії"), пожартувавши про їхні надто близькі стосунки. Марченко запропонував Мовчанові попросити пробачення, а коли той відмовився, соціаліст ударив Мовчана, а Вітренко потім ще додала від себе.

      Одна з найперших бійок між українськими нардепами:

      Нагадаємо, що у четвер, 20 грудня Нестор Шуфрич (ОБ) зняв із трибуни плакат, на якому було написано, що політик Віктор Медведчук – агент президента Росії Володимира Путіна і його потрібно віддати під суд. Після цього до нього підбіг Юрій Береза ("Народний фронт). Зав'язалася бійка, депутати завдали одне одному ударів по обличчю. У бійці взяли участь й інші депутати, зокрема удар дістав позафракційний нардеп Юрій Бойко.

       

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Верховна Рада Нестор Шуфрич Олег Ляшко Наталія Вітренко Володимир Литвин Публікації Статті Арсеній Яценюк Олег Барна Олександра Кужель
      Джерело: 24 канал
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