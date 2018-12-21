Депутатський ринг: найвидовищніші бійки у Раді за останні роки

20 грудня у залі засідань Верховної Ради побилися народні депутати Юрій Береза (Народний фронт) і Нестор Шуфрич (Опозиційний блок). Проте, як відомо, для українського парламенту подібні інциденти стають своєрідною традицією. Згадуємо найвидовищніші бійки українських нардепів за останні роки.

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9 лютого 2017 року у Верховній Раді побилися депутати фракції БПП Іван Мельничук та Сергій Лещенко. Це сталося під час розгляду нової редакції закону про Конституційний Суд. Все відбулося через допис Лещенка у Facebook про те, що нардепи від БПП – члени антикорупційного комітету – отримали вказівку з Банкової не ходити на цей комітет, який очолює Єгор Соболєв. Мельничук назвав це неправдою і пояснив свою агресію тим, що він "у дворі бачив, як б'ють морду тим, хто намагається брехати". У результаті бійки Лещенку порвали піджак.

Дивіться відео бійки Мельничука та Лещенка у ВР:

14 листопада 2016 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко двічі отримав по обличчю від Юрія Бойка (Опозиційний Блок). Причиною стало те, що Ляшко в ході свого виступу на засіданні погоджувальної ради звинуватив фракцію ОБ і особисто Бойка в тому, що "вони їздять по москвах і досі не в тюрмі".

Відео сутички між Ляшком та Бойком:

11 грудня 2015 року у ВРУ стався конфлікт між депутатом від БПП Олегом Барною і тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Все почалося з того, що нардеп підійшов до парламентської трибуни, де голова уряду виступав зі щорічним звітом, і вручив йому букет троянд. Після цього спробував силою винести Яценюка. В бійку втрутилися й інші депутати, а сам інцидент спровокував масову появу фотожаб та мемів.

Відео вручення квітів Яценюку Барною:



Фото, яке стало мемом

19 березня 2013 року в українському парламенті відбулася бійка між представниками тодішньої "Партії регіонів" та представниками ВО "Свобода". Олександр Єфремов ("регіонал") назвав "свободівців" "неофашистами", а під час виступу лідера останніх Олега Тягнибока "регіонали" скандували "фашист". Підтримати його вийшли однопартійці, зав’язалася бійка між силами. У результаті один із "регіоналів" розбив губу та окуляри депутатці від "Свободи" Ірині Сех, а вона, навзаєм, пошкодила опоненту вухо.

Бійка між "регіоналами" та "свободівцями":

13 грудня 2012 року під час обговорення кандидатур на посаду спікера ВР нового скликання депутати "Партії регіонів" голосували чужими картками. Тоді Олександра Кужель (ВО "Батьківщина") намагалася вихопити у одного з "регіоналів" другу картку, якою він голосував. Той почав пручатися і тодішня опозиція заблокувала трибуну. Бійка видалася жорстокою: нардеп Олег Медуниця ("Батьківщина") впав, а "регіонали" били його ногами, не даючи можливості встати. Також нардепи кидалися один на одного у намаганні задушити.

Відео сутички між депутатами "Партії регіонів" та "Батьківщини":

24 травня 2012 року під час виступу Вадима Колесніченка опозиція блокувала трибуну Верховної Ради, запобігши тим самим розгляду законопроекту, який передбачає визнання російської мови офіційною в деяких регіонах України. Сутичка сталася між "регіоналами" та представниками опозиції. Тоді Колесніченку розірвали сорочку; а депутату Миколі Петруку ("Блок Юлії Тимошенко") розбили голову, після чого того прооперували. Нардепи від ПР заявляли, що вони тут ні до чого і Петрук сам собі завдав травми.

Сутичка між "регіоналами" та депутатами від БЮТ:

16 грудня 2010 року депутати БЮТ заблокували трибуну та президію зали ВР з вимогою припинити політичні репресії проти лідерки партії Юлії Тимошенко. Тоді депутати фракції "Партії регіонів" увірвалися в президію через двері із боку кабінету спікера, та силовими методами почали звільнювати президію від опонентів. При цьому вони кидалися стільцями, деякі – вдалися до рукопашного бою. Кілька "бютівців" були серйозно травмовані, їх доставили до лікарні.

Дивіться відео цієї бійки у ВР:

27 квітня 2010 року у Раді відбулися сутички під час ратифікації Харківських угод. У їх ході представники опозиції закидали спікера Володимира Литвина яйцями (однак його врятували охоронці з парасольками). Також у приміщенні використали димову шашку. Травми отримали деякі депутати – Олеся Донія госпіталізували зі струсом мозку, а Володимир Карпук отримав перелом носа. Угоду, зрештою, було ратифіковано.

Відео сутички у Раді:

9 лютого 2006 року "комуністи" повісили на трибуну ВР плакат з написом "Де кроки назустріч людям?". Представники "Нашої України" підійшли до трибуни і почали зривати плакат. Почалась бійка, у якій, зокрема, один проти одного бились Микола Мартиненко (НУ) та Олександр Бондарчук (КПУ). Мартиненку розбили носа.

Бійка між Мартиненком та Бондарчуком

17 квітня 1997 року нардеп Павло Мовчан ("Народний Рух") образив Наталію Вітренко та Володимира Марченка (обоє з "Прогресивної соціалістичної партії"), пожартувавши про їхні надто близькі стосунки. Марченко запропонував Мовчанові попросити пробачення, а коли той відмовився, соціаліст ударив Мовчана, а Вітренко потім ще додала від себе.

Одна з найперших бійок між українськими нардепами:

Нагадаємо, що у четвер, 20 грудня Нестор Шуфрич (ОБ) зняв із трибуни плакат, на якому було написано, що політик Віктор Медведчук – агент президента Росії Володимира Путіна і його потрібно віддати під суд. Після цього до нього підбіг Юрій Береза ("Народний фронт). Зав'язалася бійка, депутати завдали одне одному ударів по обличчю. У бійці взяли участь й інші депутати, зокрема удар дістав позафракційний нардеп Юрій Бойко.