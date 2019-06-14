Які канали перебувають під контролем Медведчука

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.

Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Всіми ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

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Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:

5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут. 14 червня 2018 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.

Загалом в українському медіапросторі суто інформаційних телеканалів сім:

24 канал

Еспресо TV

Прямий

5 канал

NewsOne

112 Україна

ZIK

Як повідомило у коментарі 24 каналу українське представництво Nielsen, їхня загальна частка охоплення аудиторії складає 8,611%. На канали, які перебувають під контролем Медведчука, припадає 5,63%.

Компанія AC Nielsen – світовий лідер в області телевізійних вимірювань. Вона досліджує 40% світової глядацької поведінки аудиторії в 36 країнах у 78 000 домогосподарствах.

Зауважимо, що NewsOne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. А на каналі "112 Україна" сам Віктор Медведчук є "гостем", якого чи не найчастіше показують в ефірі. Яких змін зазнає контент каналу ZIK, покаже час, та після звістки про продаж ZIK низка топ-менеджерів та авторитетних журналістів заявила про звільнення з мовника. Серед них керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан, редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та шеф-редактор новин телеканалу ZIK Роман Недзельський.

Що відомо про Тараса Козака і що його пов'язує з Медведчуком?

Він тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, зокрема був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. У 2014 році став народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті Козака знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. До прикладу, він у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є останній.



Водночас це підтверджують і журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір". Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука та Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.



Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Зокрема, у своїй декларації він вказував, що власником ділянки в окупованій Ялті. Крім того, його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом. У 2016 році Козак став власником автомобіля Audi A8 вартістю у 2 мільйона гривень, а зробив йому такий подарунок його брат Богдан Козак, що є повним тезком власника компанії "Львівхолод", однак це різні люди. Сам Богдан Козак є також львівським підприємцем, однак є співвласником низки юридичних осіб у сферах готельно-відпочинкового та будівельного бізнесів і нерухомості. У деяких із них партнером Богдана Козака виступає брат Віктора Медведчука – Сергій.