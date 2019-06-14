Які канали перебувають під контролем Медведчука
Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали.
Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Всіми ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.
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Марафон із купівлі телеканалів Козак почав відносно нещодавно:
- 5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича
- 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна", який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.
- 14 червня 2018 року стало відомо про успішну угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Козаком, внаслідок якої останній прибрав до рук ZIK.
Загалом в українському медіапросторі суто інформаційних телеканалів сім:
- 24 канал
- Еспресо TV
- Прямий
- 5 канал
- NewsOne
- 112 Україна
- ZIK
Як повідомило у коментарі 24 каналу українське представництво Nielsen, їхня загальна частка охоплення аудиторії складає 8,611%. На канали, які перебувають під контролем Медведчука, припадає 5,63%.
Компанія AC Nielsen – світовий лідер в області телевізійних вимірювань. Вона досліджує 40% світової глядацької поведінки аудиторії в 36 країнах у 78 000 домогосподарствах.
Зауважимо, що NewsOne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. А на каналі "112 Україна" сам Віктор Медведчук є "гостем", якого чи не найчастіше показують в ефірі. Яких змін зазнає контент каналу ZIK, покаже час, та після звістки про продаж ZIK низка топ-менеджерів та авторитетних журналістів заявила про звільнення з мовника. Серед них керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан, редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та шеф-редактор новин телеканалу ZIK Роман Недзельський.
Що відомо про Тараса Козака і що його пов'язує з Медведчуком?
Він тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, зокрема був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. У 2014 році став народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті Козака знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. До прикладу, він у 2010 – 2014 роках був депутатом Львівської обласної ради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є останній.
Водночас це підтверджують і журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір". Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука та Козака бізнес-партнерами. А журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають з Москви до Києва.
Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Зокрема, у своїй декларації він вказував, що власником ділянки в окупованій Ялті. Крім того, його помічали під час "конспіративного" пішого переходу адмінмежі з півостровом. У 2016 році Козак став власником автомобіля Audi A8 вартістю у 2 мільйона гривень, а зробив йому такий подарунок його брат Богдан Козак, що є повним тезком власника компанії "Львівхолод", однак це різні люди. Сам Богдан Козак є також львівським підприємцем, однак є співвласником низки юридичних осіб у сферах готельно-відпочинкового та будівельного бізнесів і нерухомості. У деяких із них партнером Богдана Козака виступає брат Віктора Медведчука – Сергій.