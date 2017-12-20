Обливана середа: двоє політиків облили опонентів водою в ефірі одного і того ж каналу

На одному з українських телеканалів нардеп Андрій Іллєнко влаштував перепалку з колегою з "Опозиціного блоку" Миколою Скориком.

Це трапилось в ефірі каналу ZIK.

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Іллєнко запитав Скорика, чи вважає він Росію агресором. А Скорик у відповідь назвав його провокатором і "примітивним націоналістом".

"Ви не народний депутат України, а раб Москви, холуй. Ви не можете навіть сказати, що Росія – це агресор. Ви працюєте на агресора, ви – п'ята колона, яка знищує Україну. І тільки тому, що влада зараз з вами домовилися, вона вас не чіпає!" – сказав Іллєнко.

Скорик відповів, що за подібні слова Іллєнко може "засунути собі свої питання...".

Після цих слів Іллєнко вилив на Скорика воду і заявив, що не хоче бути "з цим м*даком в одній студії", тож пішов геть.

Іллєнко облив водою Скорика

Цікаво, що за годину до цього в ефірі цього ж каналу екс-народний депутат Людмила Супрун облила водою свого опонента, банкіра Сергія Фурсу у відповідь на те, що він назвав її слова нісенітницею.

Супрун облила Фурсу