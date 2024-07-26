Перевірку почали проводити після заклику парамедика Катерини Поліщук з позивним "Пташка". Вона стверджувала, що командир бригади віддає злочинні накази, які спричинили загибель великої кількості солдатів.

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Чому проводили перевірку в 59-й бригаді

У 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка провели службову перевірку після заяв, що командир Богдан Шевчук буцімто віддава злочинні накази. Відтак, проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною,

– повідомили у пресслужбі.

У ЗСУ наголосили, що вжили низку заходів, спрямованих на запобігання подібним випадкам. Відтак, окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сформував робочу групу, яку відправив на передову для перевірки ситуації в 59 ОМПБр. Цю групу очолив начальник Військової служби правопорядку ЗС України, полковник Віталій Левченко.

Робочу групу направили після заяв захисниці "Азовсталі" Катерини "Пташка" Поліщук. Вона виклала допис на своїй фейсбук-сторінці, де закликала президента Володимира Зеленського щодо проведення службового розслідування стосовно дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

За словами "Пташки", проблеми у військовому формуванні почалися з призначенням на посаду командира бригади Богдана Шевчука у квітні 2024 року. Парамедикиня заявила, що комбриг буцімто віддавав злочинні накази, допускав свідому недбалість, нехтував життям та здоров'ям особового складу, а також стверджувала, що дії Шевчука призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі й з високих керівних посад.