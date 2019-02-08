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      "Треба освіжитися": Насірова облили водою у прямому ефірі (відео)

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      Насірова облили водою у прямому ефірі
      Насірова облили водою у прямому ефірі / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат із групи "Воля народу" Сергій Шахов під час прямого ефіру вилив склянку води на опонента, екс-голову Державної фіскальної служби України та кандидата у президенти Романа Насірова.

      Скандальний інцидент стався 8 лютого в ефірі телеканалу ZIK. Під час дебатів, Насіров заявив, що протягом одного року в Україні можна підняти мінімальну зарплату до 15 тисяч гривень та пенсію до п’яти тисяч гривень.

      Читайте також: На мітингу шахтарів у Києві побилися міністр енергетики Насалик та нардеп Шахов

      Водночас Шахов поцікавився у Насірова, чи він працював при цій владі, яка три роки не дає українцям звіту. 

      "Ви хотіли йти в президенти, ви пішли? Пішли. Всім кандидатам потрібно проходити детектор брехні та психіатричну лікарню. Ви зараз людям кажете про заробітні плати, про пенсії. А ви при якій владі працювали?", – запитав нардеп.

      Шахов зазначив, що всім кандидатам у президенти "потрібно сьогодні освіжитися", й облив Насірова склянкою води, проте до нього долетіло декілька крапель.

      У відповідь одіозний Насіров заявив, що нікому ще не вдалося підмочити його репутацію.

      Шахов облив Насірова водою у прямому ефірі: відео

      Нардеп Сергій Шахов відомий своєю скандальною поведінкою та часто влаштовує бійками з опонентами. Так, у серпні Шахов та Ігор Мосійчук жорстоко побилися у прямому ефірі телеканалу "Прямий". Зокрема, нардеп від "Волі народу" штовхнув радикала, від чого той впав на підлогу. Піднімаючись, Мосійчук почав бити свого опонента тростиною, але депутатів розборонила ведуча.

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Скандал
      Джерело: 24 Канал
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