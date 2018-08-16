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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Нардепи Мосійчук і Шахов влаштували жорстку бійку в ефірі: відео

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Мосійчук і Шахов побилися в ефірі
Мосійчук і Шахов побилися в ефірі / Скрін з відео

Сьогодні, 16 серпні, народні депутати Сергій Шахов від партії "Воля народу" та Ігор Мосійчук від "Радикальної партії" жорстоко побилися у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Зокрема, сутичка між політиками розпочалася після того, як Шахов сказав, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради.

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Після таких слів, обурений радикал піднявся зі свого місця і почав вимагати вибачень від колеги. Весь діалог нардепів супроводжувався нецензурною лайкою та криками.

Згодом, Шахов штовхнув Мосійчука, від чого той впав на підлогу. Піднімаючись, радикал почав бити свого опонента тростиною, але депутатів розборонила ведуча.

Відео бійки Мосійчука і Шахова (18+)

 

Теги: Новини України Новини політики Сутички Ігор Мосійчук
Джерело: 24 Канал
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