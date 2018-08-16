Нардепи Мосійчук і Шахов влаштували жорстку бійку в ефірі: відео

Сьогодні, 16 серпні, народні депутати Сергій Шахов від партії "Воля народу" та Ігор Мосійчук від "Радикальної партії" жорстоко побилися у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Зокрема, сутичка між політиками розпочалася після того, як Шахов сказав, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради.

Читайте також: З’явилося відео сутички козака Гаврилюка та учасників мітингу на єврономерах

Після таких слів, обурений радикал піднявся зі свого місця і почав вимагати вибачень від колеги. Весь діалог нардепів супроводжувався нецензурною лайкою та криками.

Згодом, Шахов штовхнув Мосійчука, від чого той впав на підлогу. Піднімаючись, радикал почав бити свого опонента тростиною, але депутатів розборонила ведуча.

Відео бійки Мосійчука і Шахова (18+)