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З’явилося відео сутички козака Гаврилюка та учасників мітингу на єврономерах

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Михайло Гаврилюк
Михайло Гаврилюк / "Главком"

У мережі з'явилося відео, як учасники протесту водіїв автомобілів з "Єврономерами" накинулися на депутата від "Народного фронту" Михайла Гаврилюка та між ними сталася сутичка.

Зауважимо, що інцидент стався ще 12 липня, однак відео перепалки з’явилося лише напередодні.

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На кадрах, видно, як навколо політики скупчилося декілька мітингувальників і заважали йому пройти.

Причиною такої поведінки стало те, що, на думку мітингувальників, парламентар нібито рано покинув парламент і у цей час мав би голосувати за потрібний для них закон.

Також активісти звинуватили народного обранця в тому, що той "швидко перефарбувався" після Майдану.

Після того ж, як Гаврилюк спробував пройти повз протестувальників, ті накинулися на нього з кулаками та повалили на землю. Рознімати бійку довелося правоохоронцям.

Увага! Відео містить елементи насилля та нецензурну лексику (18+)

Нагадаємо, нещодавно на мітингу шахтарів у Києві сталася сутичка між народним депутатом від "Нашого краю" Сергієм Шаховим і Міністром енергетики Ігорем Насаликом.

Теги: Новини України протести Гаврилюк Михайло Віталійович Сутички Іноземні номери
Джерело: 24 канал
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