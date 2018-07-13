На мітингу шахтарів у Києві побилися міністр енергетики Насалик та нардеп Шахов

У Києві на мітингу шахтарів побилися народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов та міністр енергетики Ігор Насалик. Сутичка сталася при спробі нардепа вирвати мікрофон у міністра.

Відповідне відео із бійкою оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний обранець.

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На ролику видно, як Шахов розповідає, що прийшов на мітинг, щоб змусити Міністерство енергетики та вугільної промисловості виплатити зарплати шахтарям та не допустити масштабних скорочень.

Сьогодні дали команду звільнити 100 шахтарів. А людям треба годувати свої сім'ї. Ще в минулому році міністр обіцяв, що всі борги будуть погашені. Але зарплати досі не виплатили. Сьогодні під стінами міністерства – шахтарі із Донеччини, Львівщини, Кіровоградщини,

– зазначив нардеп.

На відео видно, як Насалик намагається щось пояснити, говорячи в мікрофон, проте фактично відразу Шахов намагається відібрати у нього мікрофон. Спроби переростають у штовханину. Депутата і міністра розчепили правоохоронці.

Бійка нардепа Сергія Шахова і міністра енергетики Ігоря Насалика: