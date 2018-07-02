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На Волині страйкують шахтарі через заборгованість по зарплаті

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На Волині страйкують шахтарі через заборгованість по зарплаті
На Волині страйкують шахтарі через заборгованість по зарплаті / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 2 липня, гірники першої зміни шахти №10 "Нововолинська" відмовилися підніматися на поверхню. Вони вимагають погашення заборгованості та добудови копальні.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

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Згодом до них приєдналися колеги з другої зміни. Загалом під землею наразі перебуває 47 осіб. Тим часом шахтарі з різних регіонів країни готуються до чергової акції протесту під стінами Верховної Ради, запланованої на 5 липня.

До такого кроку вони змушені вдатися через заборгованість із заробітної плати, яка вже становить три місяці. Із шахтарями не розрахувалися за квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованості, протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні,
– йдеться у повідомленні.

Ще у 1989 році розпочали будівництво №10 "Нововолинської". За цей час із бюджету витрачено мільярди, але в експлуатацію її так і не було здано. Для завершення потрібно 500 мільйонів гривень – за сучасними мірками, не такі вже й великі кошти, та держава цього року роботи з будівництва копальні припинила.

Нагадаємо, відносно нещодавно 34 працівники першої зміни шахта "1/3 Новогродівська" відмовилися підніматися на поверхню та залишилися під землею. Причина – чимала заборгованість по заробітній платі.

Теги: Новини України Гроші Протести шахтарів
Джерело: 24 канал
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