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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Волыни бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате

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На Волыни бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате
На Волыни бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате / Фото из открытых источников

В понедельник, 2 июля, горняки первой смены шахты №10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Они требуют погашения задолженности и достройки шахты.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

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Впоследствии к ним присоединились коллеги со второй смены. В общем под землей сейчас находится 47 человек. Тем временем шахтеры из разных регионов страны готовятся к очередной акции протеста под стенами Верховной Рады, запланированной на 5 июля.

К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по заработной плате, которая уже составляет три месяца. С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженности, протестующие требуют выделения средств на достройку рудника,
– говорится в сообщении.

Еще в 1989 году начали строительство №10 "Нововолынской". За это время из бюджета потрачено миллиарды, но в эксплуатацию он так и не был сдан. Для завершения нужно 500 миллионов гривен – по современным меркам, не такие уж и большие деньги, и государство в этом году работы по строительству рудника прекратила.

Напомним, относительно недавно 34 работника первой смены шахты "1/3 Новогродовская" отказались подниматься на поверхность и остались под землей. Причина – большая задолженность по заработной плате.

Теги: Новости Украины Деньги Протесты шахтеров
Источник: 24 канал
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