На митинге шахтеров в Киеве подрались министр энергетики нардеп Насалик и Шахов

В Киеве на митинге шахтеров подрались народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов и министр энергетики Игорь Насалик. Стычка произошла при попытке нардепа вырвать микрофон у министра.

Соответствующее видео с дракой обнародовал на своей странице в Facebook народный избранник.

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На ролике видно, как Шахов рассказывает, что пришел на митинг, чтобы заставить Министерство энергетики и угольной промышленности выплатить зарплаты шахтерам и не допустить масштабных сокращений.

Сегодня дали команду уволить 100 шахтеров. А людям надо кормить свои семьи. Еще в прошлом году министр обещал, что все долги будут погашены. Но зарплаты до сих пор не выплатили. Сегодня под стенами министерства – шахтеры с Донбасса, Львовщины, Кировоградщины,

– отметил нардеп.

На видео видно, как Насалик пытается что-то объяснить, говоря в микрофон, однако фактически сразу Шахов пытается отобрать у него микрофон. Попытки перерастают в потасовку. Депутата и министра разняли правоохранители.

Драка нардепа Сергея Шахова и министра энергетики Игоря Насалика: