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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появилось видео столкновения казака Гаврилюка и участников митинга на еврономерах

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Михаил Гаврилюк
Михаил Гаврилюк / "Главком"

В сети появилось видео, как участники протеста водителей автомобилей с "еврономерами" набросились на депутата от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка и между ними произошла стычка.

Заметим, что инцидент произошел еще 12 июля, однако видео перепалки появилось лишь накануне.

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На кадрах, видно, как вокруг политика скопилось несколько митингующих и мешали ему пройти.

Причиной такого поведения стало то, что, по мнению митингующих, парламентарий якобы рано покинул парламент и в это время должен был бы голосовать за нужный им закон.

Также активисты обвинили народного избранника в том, что тот "быстро перекрасился" после Майдана.

После того, как Гаврилюк попытался пройти мимо протестующих, те набросились на него с кулаками и повалили на землю. Разнимать драку пришлось правоохранителям.

Внимание! Видео содержит элементы насилия и нецензурную лексику (18+)

Напомним, недавно на митинге шахтеров в Киеве произошла потасовка между народным депутатом от "Нашего края" Сергеем Шаховым и Министром энергетики Игорем Насаликом.

Теги: Новости Украины протесты Иностранные номера столкновения Гаврилюк Михаил Витальевич
Источник: 24 канал
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