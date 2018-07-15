Появилось видео столкновения казака Гаврилюка и участников митинга на еврономерах
В сети появилось видео, как участники протеста водителей автомобилей с "еврономерами" набросились на депутата от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка и между ними произошла стычка.
Заметим, что инцидент произошел еще 12 июля, однако видео перепалки появилось лишь накануне.
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На кадрах, видно, как вокруг политика скопилось несколько митингующих и мешали ему пройти.
Причиной такого поведения стало то, что, по мнению митингующих, парламентарий якобы рано покинул парламент и в это время должен был бы голосовать за нужный им закон.
Также активисты обвинили народного избранника в том, что тот "быстро перекрасился" после Майдана.
После того, как Гаврилюк попытался пройти мимо протестующих, те набросились на него с кулаками и повалили на землю. Разнимать драку пришлось правоохранителям.
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Напомним, недавно на митинге шахтеров в Киеве произошла потасовка между народным депутатом от "Нашего края" Сергеем Шаховым и Министром энергетики Игорем Насаликом.