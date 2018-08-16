Нардепы Мосийчук и Шахов устроили жесткую драку в эфире: видео

Сегодня, 16 августа, народные депутаты Сергей Шахов от партии "Воля народа" и Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" жестоко подрались в прямом эфире телеканала "Прямой".

В частности, стычка между политиками началась после того, как Шахов сказал, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады.

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После таких слов, возмущенній радикал поднялся со своего места и начал требовать извинений от коллеги. Весь диалог нардепов сопровождался нецензурной бранью и криками.

Впоследствии, Шахов толкнул Мосийчука, и тот упал на пол. Поднимаясь, радикал начал бить своего оппонента тростью, но депутатов развела ведущая.

Видео драки Мосийчука и Шахова (18+)