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      "Надо освежиться": Насирова облили водой в прямом эфире (видео)

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      Насирова облили водой в прямом эфире
      Насирова облили водой в прямом эфире / Фото из открытых источников

      Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов во время прямого эфира вылил стакан воды на оппонента, экс-председателя Государственной фискальной службы Украины и кандидата в президенты Романа Насирова.

      Скандальный инцидент произошел 8 февраля в эфире телеканала ZIK. Во время дебатов Насиров заявил, что в течение одного года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию до пяти тысяч гривен.

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      Одновременно Шахов поинтересовался у Насирова, работал ли он при этой власти, которая три года не дает отчета.

      "Вы хотели идти в президенты, вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсиях. А вы при какой власти работали?" – спросил нардеп.

      Шахов отметил, что всем кандидатам в президенты "нужно сегодня освежиться", и облил Насирова стаканом воды, однако до него долетело несколько капель.

      В ответ одиозный Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.

      Шахов облил Насирова водой в прямом эфире: видео

      Нардеп Сергей Шахов известен своим скандальным поведением и частым устраиванием драк с оппонентами. Так, в августе Шахов и Игорь Мосийчук жестоко подрались в прямом эфире телеканала "Прямой". В частности, нардеп от "Воли народа" толкнул радикала, от чего тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал бить своего оппонента тростью, но депутатов развела ведущая.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Роман Насиров
      Источник: 24 Канал
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