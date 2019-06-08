Партія Вакарчука "Голос" поповнилась відомим журналістом

До партії Святослава Вакачрука "Голос" приєднався також відоммий журналіст і заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін. Зокрема, він балотуватиметься до Верховної Ради за списком цієї політсили.

У партії "Голос" такий крок пояснюють тим, що Рахманін був свідком багатьох ключових для незалежної України подій: від конституційної ночі у 1996 році до артилерійських обстрілів на Сході.

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У журналістиці – понад 30 років, останні 20 — у "Дзеркалі тижня". Всі ці роки супроводжував розвиток держави ґрунтовною аналітикою — вона стала обов’язковим джерелом інформації для тих, хто прагне орієнтуватися в українській політичній ситуації. За якість журналістської роботи та влучне слово Рахманіна часто називають камертоном української дійсності,

– кажуть представники "Голосу".

Сам Рахманін зазначив, що у політичній журналістиці зробив все, що міг і зараз відчув у собі готовність до змін у житті й роботі. Водночас він відчуває, що може допомогти змінюватися країні.



Сергій Рахманін і Святослав Вакарчук

"Сергій Рахманін вважає, що для розуміння ситуації потрібно побувати і в окопі, і в кабінеті, але й вміти вчасно вибратися з них, щоб подивитись на життя з інших кутів. До роботи в журналістиці встиг отримати найрізноманітніший життєвий досвід: був продавцем у магазині, нічним сторожем, вантажником, фасувальником цегли на комбінаті будматеріалів", – додали у партії Вакарчука.

Хто такий Сергій Рахманін? Це заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня", автор і ведучий програм "Гра у класику" на телеканалі ZIK і "Апокриф" на "Радіо НВ", свого часу працював і на Першому національному телеканалі. Також з 2001 року він є членом Всеукраїнської комісії з журналістської етики.



Народився він 17 квітня 1969 року у Харкові. У журналістику прийшов в 1983 році, коли отримав посаду позаштатного кореспондента київської газети "Молода гвардія", потім у цьому виданню працював як позаштатним, так і штатним кореспондентом. У 1986 році вступив на факультет журналістики Київського університету імені Шевченка, який закінчив у 1993 році.



Очолив Сергій Рахманін відділ політики у газеті "Дзеркало тижня" в 1998 році. У 2001 році виступив співзасновником громадської організації "Хартія-4", а у 2002 – 2003 роках був членом журналістського страйкому. У липні 2012 року після ухвалення законопроекту "Про засади державної мовної політики" оголосив голодування. Крім того, Сергій Рахманін є автором книги "Руки, качающие колыбель демократии" (2002) та сценарію документального фільму "Незалежність. Український варіант" (2003).



Має дружину Кіру та двох дочок: Варвару (1996) і Юстину (2005). Володіє такими нагородами: лауреат Всеукраїнського фестивалю журналістики (1997), переможець загальнонаціональної програми "Людина року-99" в номінації "Журналіст року", переможець конкурсу "Журналістська думка" (2001), лауреат премії імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці" (2004),лауреат премії Телетріумф в номінації "Дебют" (2008).

За інформацією джерел видання "Українська правда", Сергія Рахманіна буде включено до першої десятки списку "Голосу".

Окрім Сергія Рахманіна, до партії "Голос" також увійшов відомий шоумен і телеведучий Сергій Притула. За його словами, він хотів би бути корисним Україні та її людям. Щоправда, якби йому подобалося все, що відбувається в українській політиці, то, мабуть, не балотувався би.

Попри те, що Славко кликав мене у першу десятку, я попросив поставити себе на тридцяте місце. Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я – не проти, я – за. Але це означає, що всі ті, хто казали мені: "іди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати,

– сказав новий член партії "Голос".

Що відомо про партію "Голос"? 16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.



Хто увійшов до команди "Голосу", Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з програмою партії – тут.



Які партії можуть пройти до парламенту: інфографіка 24 каналу