Музикант Святослав Вакарчук 16 травня оголосив про створення власної партії "Голос", з якою візьме участь у парламентських виборах восени. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

Лідер "Океану Ельзи" виступив у Києві біля музею історії України перед своїми прихильниками.

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Вакарчук пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії та додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

Ми створюємо нову політичну силу. Партію справжніх змін – "Голос". Тож сьогодні в Україні зазвучить новий голос. Мій голос. Ваш голос. Наш з вами голос. З вашою підтримкою я поведу партію "Голос" на парламентські вибори. Бо саме під куполом Верховної Ради приймаються головні рішення, які впливають на кожного українця

– сказав Вакарчук.

За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правил гри в українській політиці та відхід від старої системи. Наразі партія перебуває у процесі реєстрації.

Дивіться відео: Вакарчук оголосив, що йде з партією на парламентські вибори

Хто потрапив у команду Вакарчука?

Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine ; Соломія Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України; Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

Вакарчук презентував команду партії "Голос"

Вакарчук наголосив, що політсила не буде брати гроші в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

Також, музикант закликав українців приєднуватися до команди "Голосу". Для цього потрібно зареєструватися волонтером на сайті GolosZmin.org.



Вакарчук презентує партію "Голос"

Яку позицію матиме партія "Голос" щодо президента України?

За словами Вакарчука, "якщо президент пропонуватиме зміни, ми будемо виступати за ще більші зміни". Його команда буде уважно стежити за виконанням обіцянок главою держави, а в разі їх невиконання – "змусить його відповідати перед виборцями".

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Це кінець старої політики і початок політики нової, політики, яка принесе Україну справжні зміни. Стара політика належала олігархам. Ми ж не беремо в олігархів жодної копійки, жодної цукерки. Олігархи не пишуть і не фінансують наших сценаріїв. Нами ніхто не володіє,

– додав співак.

Зауважимо, Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження.

Програма партії "Голос" Святослава Вакарчука





Програма політичної партії "Голос"



Презентація партії "Голос" Святослава Вакарчука



Які шанси у партії Вакарчука на парламентські вибори: думка експерта

На думку політичного експерта Андрія Вігірінського, партія Вакарчука може пройти до парламенту на осінніх виборах. Певний удар по рейтингах співака могла завдати підтримка Порошенка на президентських виборах, адже цим лідер "Океану Ельзи" проігнорував запит суспільства на нові обличчя. Проте, з іншого боку, для багатьох українців партія Вакарчука стане новим учасником перегонів.

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Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулися у травні