Він не здасться без бою? Хто з олігархів штовхає Вакарчука на парламентські вибори

Лідер популярного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук знову зібрався в політику.

Паралельно зі зміною вищого керівництва держави жваві рухи спостерігаються у вітчизняному олігархічному середовищі. Якщо за президентства Петра Порошенка олігархом, який з "добра" Банкової отримав чи не найбільше особистих бонусів (сумнозвісна схема "Роттердам+", отримання контролю над цілою низкою обленерго, тощо) був Рінат Ахметов, то вочевидь невдовзі на перші ролі вийде опальний олігарх Ігор Коломойський. Наразі Ігор Валерійович, який останніми роками не вирізнявся особливою публічністю, чи не щодня роздає інтерв'ю, демонструючи тим самим, хто, принаймні ближчі п'ять років буде головним "рєшалою"країни.

Читайте також: Вакарчук збирається на парламентські вибори: хто може очолити штаб

Втім, не все так просто і однозначно. Ймовірно, пану Коломойському і вдалося б монополізувати фінансово-політичне поле держави, але, як мінімум, існує одне "але" – прийдешні парламентські вибори. Олігархи, які після відходу Порошенка ризикують залишитися біля розбитого владного корита і втратити вплив на політико-економічну погоду в державі, вже сьогодні активно готуються до парламентських виборів (планових чи позачергових – не суть). До числа таких відноситься і Віктор Пінчук, який за президентства свого тестя – Леоніда Кучми мав неймовірний вплив на все і всіх. Днями у медіа з'явилася інформація про те, що Святослав Вакарчук (якого вважають близьким до Пінчука) братиме безпосередню участь у виборчому марафоні і поведе у наступну Раду власну політсилу, формування якої наразі начебто перебуває на фінальній стадії. Вельми показово, що першоджерелом цього інформаційного "вкиду" став телеканал ICTV, власником якого є саме Пінчук.

Раніше у ЗМІ активно розкручували тему про те, що лідер "ОЕ", який в ході президентської кампанії опосередковано підтримав Порошенка, звертаючись до українців з закликом не голосувати по приколу, буде номером один в БПП. Але після активного журналістського пресингу Вакарчук, який зазвичай уникає "живих" коментарів, надаючи перевагу Facebook-відеозверненням, був змушений дати чітку відповідь. Зокрема, співак заявив, що за жодних обставин не буде виборювати місце під парламентським сонцем під брендом політсили імені поки що чинного глави держави (БПП). Втім однозначної відповіді на питання, чи має він намір позмагатися за право носити на лацкані піджака значок слуги народу так і не було озвучено.



Святослав Вакарчук і Петро Порошенко

Цікаво, що за повідомленнями ЗМІ, передвиборний штаб Вакарчука начебто розмістився по сусідству зі штабом діючого прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в бізнес-центрі Horizon, – там давно знаходиться офіс рок-музиканта.

Які перспективи?

Останні соцопитування (КМІС) свідчать про досить невисокий рейтинг ймовірної партії на чолі з Вакарчуком – 1,5% при існуючому прохідному бар'єрі у 5%. Але на думку експертів, цей рейтинг навіть за короткий термін може зрости, передусім за рахунок значної частини електорату Петра Порошенка і Анатолія Гриценка, а також тих виборців, які до парламентського часу "Ч" дещо розчаруються у Зеленському, а відтак і його партійному дітищі – "Слуга народу".

Читайте також: Вакарчук не набере багато голосів на парламентських виборах, – соціолог

Подейкують, що на входження у прохідну частину списку головного "океанівця" країни сподіваються депутати-єврооптимісти Мустафа Найєм, Наталія Кацер-Бучковська та Світлана Заліщук. Чи додасть це балів Вакарчуку — велике питання.

Очевидно, що Святослав Вакарчук прагне себе реалізувати в політиці. Попри відмову участі у президентських виборах, у нього є непогані шанси відігратися на парламентських. Його електоральне ядро – люди віком 18-40 років і мешканці західної України. Обидві категорії на виборах глави держави проявили неабияку активність, – коментує політолог Дмитро Корнієнко.

На думку експерта, серед іншого, Вакарчук "буде виступати хорошим стимулятором і лакмусом того, чи зможе Порошенко і оточення чути і мінятися, чи все залишиться на рівні обіцянок".

Другий раз в ту саму воду

Сказати, що Святослав Вакарчук є дебютантом у великій політиці або "новим обличчям" не можна.

Нагадаємо, на дострокових виборах у вересні 2007 року він був 15-м номером у списку помаранчевого блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (НУ-НС), входив до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, а також був членом групи з міжпарламентських зв'язків з Росією.

Під час виконання повноважень народного депутата Вакарчук не подав жодного законопроекту, а лише дві поправки до проектів законів, одна з яких була ухвалена. За весь час перебування у парламенті лідер "Океану Ельзи" тільки двічі виступав з трибуни і пропустив 56 з 71-го пленарних засідань ВР. Буквально через рік з хвостиком після обрання Вакарчук написав заяву про складання депутатських повноважень.



Віктор Пінчук, Челсі Клінтон і Святослав Вакарчук

Напевно, залишивши стіни ВР, Святослав Вакарчук вирішив вдосконалити політичні знання. Він рік навчався за програмою підготовки нових лідерів на базі Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті в США. Знаючі люди подейкують, що це відбулося не без протекції вищезгаданого пана Пінчука.

В кулуарах кажуть, що про намір щодо своєї участі у парламентських перегонах популярний співак планує заявити 15-16 травня. Прес-служба "ОЕ" не підтверджує, але й не спростовує цю інформацію. Там взагалі уникають коментарів, які стосуються політичної активності Вакарчука.

Для старту все є!

Хай там як, але очевидно, що для того, аби нинішній похід в ВР став успішнішим, ніж попередній, Вакарчуку потрібні як мінімум дві складові – якісна команда і чітко виписана програма. В інакшому випадку, його ще не створений політичний проект стане "ручним". В чиїх руках буде знаходитися пульт управління (якщо ми говоримо про олігархів) здогадатися не складно. У Пінчука для просування "свого" політпроекту є все: добре налагоджені зв'язки з представниками різноманітних "старих" політгруп (починаючи від Тимошенко і Порошенка, закінчуючи Яценюком, Аваковим та іншими), фінансовий, а головно – медійний ресурс.

Це з одного боку. З іншого – факт залишається фактом: на сьогодні в нашій країні вже чітко сформоване електоральне ядро ліберального, або, скажімо так, проєвропейського типу. Ця категорія виборців формує запит на нових лідерів, нових смислів і змістів, а не пустопорожніх обіцянок у яскравій обгортці.

Чи буде Святослав Вакарчук іграшкою в руках одного з олігархів стане відомо вже незабаром. Але якщо другий похід у політику стане для популярного співака лише забавкою, то третього шансу в нього вже не буде. Що стосується Пінчука, то він, "випливе" при будь-якому розкладі, оскільки будучи хоч тіньовим, але наддосвідченим політгравцем, Віктор Михайлович розкладає фінансово-переговірні "яйця" до різних партійних кошиків. І ще не створена де-юре партія Вакарчука – лише один з таких кошиків.

Читайте також: Вакарчук йде на вибори: що відомо про команду, спонсорів та політичні об'єднання