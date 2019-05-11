На рейтинг партії Вакарчука негативно вплине один важливий фактор, – експерт

Партія Вакарчука може пройти до парламенту на осінніх виборах. Хоча раніше співак проігнорував суспільний запит на нові обличчя на президентських виборах і фактично підтримав Порошенка.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог нагадує: Вакарчук 8-9 місяців тому мав рейтинги, які дозволяли за умови його балотування в президенти України вийти до другого туру разом із Зеленським. За словами Вігірінського, частина виборців у Центральній та Західній Україні віддала б перевагу Вакарчуку, а не Порошенку. І висунення Вакарчука ставило під загрозу можливість зростання рейтингу Порошенка та знижувало шанси на вихід до другого туру.

Як політичний проект "Вакарчук" може говорити про докорінні зміни в країні, якщо за фактом підтримував діючого президента Порошенка? Як Вакарчук може говорити про проблеми корупції, якщо підтримував та особисто комунікував з людиною, яка цю ж корупцію в очах виборців і уособлювала?

– наголошує Андрій Вігірінський.

Що відомо про плани Святослава Вакарчука на парламентські вибори?Такі наміри все активніше обговорюються у ЗМІ. Низка видань із посиланням на власні джерела називає дати та навіть деякі імена. Так, "Факти ICTV" повідомляють, що Вакарчук оголосить про все 16 травня. "НВ" зазначає, що музикант вже сформував свій передвиборчий штаб – його очолила екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Окрім того, за даними джерел 24 каналу, до команди Вакарчука може приєднатись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун. Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження.

З іншого боку, для багатьох українців партія Вакарчука буде новим учасником перегонів. Політпроект, на думку Вігірінського, відтягне електорат у Порошенка, частково побореться за фан-клуб Зеленського і в кінцевому результаті потрапить до Верховної Ради. Хоча залишиться питання: чи особлива Вакарчука думка так і залишиться незрозумілою та нереалізованою, чи стане конструктивною.

В період, коли був суспільний запит на зміни і люди готові були делегувати Вакарчуку можливість на їх проведення, у нього не вистачило сміливості, стійкості, ще чогось. Він не спробував взяти на себе персональну відповідальність. Зараз, коли мова йде про колективну безвідповідальність парламенту, в співака з’явилась готовність зайняти невеликий сектор у Верховній Раді,

– підкреслив Андрій Вігірінський.