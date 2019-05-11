На рейтинг партии Вакарчука негативно повлияет один важный фактор, – эксперт

Партия Вакарчука может пройти в парламент на осенних выборах. Хотя раньше певец проигнорировал общественный запрос на новые лица на президентских выборах и фактически поддержал Порошенко.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Политолог напоминает: Вакарчук 8-9 месяцев назад имел рейтинги, которые позволяли при условии его баллотирования в президенты Украины выйти во второй тур вместе с Зеленским. По словам Вигиринского, часть избирателей в Центральной и Западной Украине предпочла бы Вакарчука, а не Порошенко. И выдвижение Вакарчука ставило под угрозу возможность роста рейтинга Порошенко и снижало шансы на выход во второй тур.

Как политический проект "Вакарчук" может говорить о коренных изменениях в стране, если по факту поддерживал действующего президента Порошенко? Как Вакарчук может говорить о проблемах коррупции, если поддерживал и лично коммуницировал с человеком, который эту же коррупцию в глазах избирателей и олицетворяла?

– отмечает Андрей Вигиринский.

Что известно о планах Святослава Вакарчука на парламентские выборы?Такие намерения все активнее обсуждаются в СМИ. Ряд изданий со ссылкой на собственные источники называют даты и даже некоторые имена. Так, "Факты ICTV" сообщают, что Вакарчук объявит обо всем 16 мая. "НВ" отмечает, что музыкант уже сформировал свой предвыборный штаб, его возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Кроме того, по данным источников 24 канала, к команде Вакарчука может присоединиться и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Святослав Вакарчук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

С другой стороны, для многих украинцев партия Вакарчука будет новым участником гонки. Политпроект, по мнению Вигиринского, оттянет электорат у Порошенко, частично поборется за фан-клуб Зеленского и в конечном итоге попадет в Верховную Раду. Хотя останется вопрос: собстенное мнение Вакарчука так и останется непонятным и нереализованным или станет ли конструктивным.

В период, когда был общественный запрос на перемены и люди готовы были делегировать Вакарчуку возможность на его проведение, у него не хватило смелости, стойкости, еще чего-то. Он не попытался взять на себя персональную ответственность. Сейчас, когда речь идет о коллективной безответственности парламента, у певца появилась готовность занять небольшой сектор в Верховной Раде,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.