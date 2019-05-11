08:52
11 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нацист в "Бессмертном полку". Георгиевская лента для американцев в космосе
      Вєсті Кремля
      21:45, 10 мая
      Вести.UA: Спортивный тренд в политике от братьев Кличко. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:39, 10 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      На рейтинг партии Вакарчука негативно повлияет один важный фактор, – эксперт

      144 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук вскоре объявит о баллотировании в Верховную Раду
      Святослав Вакарчук вскоре объявит о баллотировании в Верховную Раду / 24 канал

      Партия Вакарчука может пройти в парламент на осенних выборах. Хотя раньше певец проигнорировал общественный запрос на новые лица на президентских выборах и фактически поддержал Порошенко.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Вакарчук идет на выборы: что известно о команде, спонсорах и политических объединениях

      Политолог напоминает: Вакарчук 8-9 месяцев назад имел рейтинги, которые позволяли при условии его баллотирования в президенты Украины выйти во второй тур вместе с Зеленским. По словам Вигиринского, часть избирателей в Центральной и Западной Украине предпочла бы Вакарчука, а не Порошенко. И выдвижение Вакарчука ставило под угрозу возможность роста рейтинга Порошенко и снижало шансы на выход во второй тур.

      Как политический проект "Вакарчук" может говорить о коренных изменениях в стране, если по факту поддерживал действующего президента Порошенко? Как Вакарчук может говорить о проблемах коррупции, если поддерживал и лично коммуницировал с человеком, который эту же коррупцию в глазах избирателей и олицетворяла?
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      Что известно о планах Святослава Вакарчука на парламентские выборы?Такие намерения все активнее обсуждаются в СМИ. Ряд изданий со ссылкой на собственные источники называют даты и даже некоторые имена. Так, "Факты ICTV" сообщают, что Вакарчук объявит обо всем 16 мая. "НВ" отмечает, что музыкант уже сформировал свой предвыборный штаб, его возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Кроме того, по данным источников 24 канала, к команде Вакарчука может присоединиться и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Святослав Вакарчук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

      С другой стороны, для многих украинцев партия Вакарчука будет новым участником гонки. Политпроект, по мнению Вигиринского, оттянет электорат у Порошенко, частично поборется за фан-клуб Зеленского и в конечном итоге попадет в Верховную Раду. Хотя останется вопрос: собстенное мнение Вакарчука так и останется непонятным и нереализованным или станет ли конструктивным.

      В период, когда был общественный запрос на перемены и люди готовы были делегировать Вакарчуку возможность на его проведение, у него не хватило смелости, стойкости, еще чего-то. Он не попытался взять на себя персональную ответственность. Сейчас, когда речь идет о коллективной безответственности парламента, у певца появилась готовность занять небольшой сектор в Верховной Раде,
      – подчеркнул Андрей Вигиринский.

      рейтинги партій

      blog_ava
      Луценко распускает слухи, что спас Зеленского от неприятностей во время выборов, – нардеп
      сегодня
      182
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      сегодня , 00:47 Миллиардный убыток бизнеса Трампа
      Іван Яковина 319
      Как протестовали против заключения Сенцова под консульством РФ в Одессе: эмоциональные фото
      10 мая , 23:50 Как протестовали против заключения Сенцова под консульством РФ в Одессе: эмоциональные фото
      Катерина Петренко 97
      Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
      10 мая , 22:54 Главные новости 10 мая: спор Зеленского и Порошенко и трибунал относительно пленных моряков
      841
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      10 мая , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 267
      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      10 мая , 19:00 Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      Ірина Поліщук 883
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Из-под завалов дома, взорвавшегося в Одесской области, вытащили ребенка
       15 марта 2016 , 12:13
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Hitch Hotel: телескопическая палатка, которая крепится на фаркоп автомобиля
       7 августа 2018 , 18:40
      Илон Маск представил первого пассажира коммерческого рейса на Луну
       18 сентября 2018 , 17:32
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук