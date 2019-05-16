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      Вакарчук представил свою партию "Голос"

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      Вакарчук представил свою партию Голос - новости 16.05.2019
      Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос" в Киеве / www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

      Музыкант Святослав Вакарчук 16 мая объявил о создании собственной партии "Голос", с которой примет участие в парламентских выборах осенью. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

       

      Лидер "Океана Эльзы" выступит в Киеве возле музея истории Украины перед своими сторонниками.

      Читайте также: Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно

      Вакарчук объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Мы создаем новую политическую силу. Партию настоящих изменений – "Голос". Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Ведь именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца
      – сказал Вакарчук.

      По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

      Смотрите видео: Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы

       

       


      Кто попал в команду Вакарчука?

      1. Юлия Клименко – заместитель министра экономики;
      2. Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;
      3. Соломия Анатольевна Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;
      4. Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;
      5. Андрей Шараскин ("Богема") – киборг, защитник Донецкого аэропорта;

      Вакарчук представил команду партии "Голос"

      Вакарчук отметил, что политсила не будет брать деньги у олигархов, а финансировать ее прозрачный бизнес и будут простые украинцы.

      Также, музыкант призвал украинцев присоединяться к команде "Голоса". Для этого нужно зарегистрироваться волонтером на сайте GolosZmin.org.


      Вакарчук представит партию "Голос"​

      Какую позицию будет иметь партия "Голос" в отношении президента Украины?

      По словам Вакарчука, "если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения". Его команда будет внимательно следить за выполнением обещаний главой государства, а в случае их невыполнения – "заставит его отвечать перед избирателями".

      Читайте также: Он не сдастся без боя? Кто из олигархов толкает Вакарчука на парламентские выборы

      Это конец старой политики и начало политики новой, политики, которая принесет Украине настоящие изменения. Старая политика принадлежала олигархам. Мы же не берем у олигархов ни копейки, ни конфеты. Олигархи не пишут и не финансируют наших сценариев. Нами никто не владеет,
      – добавил певец.

      Заметим, Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия.

      Программа партии "Голос" Святослава Вакарчука



      Программа политической партии "Голос"

      Презентация партии "Голос" Святослава Вакарчука​

      Какие шансы у партии Вакарчука на парламентских выборах: мнение эксперта

      По мнению политического эксперта Андрея Вигиринського, партия Вакарчука может пройти в парламент на осенних выборах. Определенный удар по рейтингам певца могла нанести поддержка Порошенко на президентских выборах, ведь этим лидер "Океана Эльзы" проигнорировал запрос общества на новые лица. Однако, с другой стороны, для многих украинцев партия Вакарчука станет новым участником гонки.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

       

       

      Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка
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      Теги: Новости Украины Святослав Вакарчук Новости политики Партия Голос Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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