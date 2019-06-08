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      Партия Вакарчука "Голос" пополнилась известным журналистом

      83 Читати новину українською
      Сергей Рахманин
      Сергей Рахманин / The Ukrainians

      К партии Святослава Вакачрука "Голос" присоединился также известный журналист и заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин. В частности, он будет баллотироваться в Верховную Раду по списку этой политсилы.

      В партии "Голос" такой шаг объясняют тем, что Рахманин был свидетелем многих ключевых для независимой Украины событий от конституционной ночи в 1996 году до артиллерийских обстрелов на Востоке.

      Важно: Вакарчук пообещал удивить списком "Голоса" и рассказал о планах на коалицию

      В журналистике – более 30 лет, последние 20 – в "Зеркале недели". Все эти годы сопровождал развитие государства основательной аналитикой – она ​​стала обязательным источником информации для тех, кто хочет ориентироваться в украинской политической ситуации. За качество журналистской работы и меткое слово Рахманина часто называют камертоном украинской действительности,
      – говорят представители "Голоса".

      Сам Рахманин отметил, что в политической журналистике сделал все, что мог и сейчас почувствовал в себе готовность к изменениям в жизни и работе. В то же время он чувствует, что может помочь меняться стране.

      Рахманін, Вакарчук, журналіст, Голос, вибори до парламенту
      Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук

      "Сергей Рахманин считает, что для понимания ситуации нужно побывать и в окопе, и в кабинете, но и уметь вовремя выбраться из них, чтобы посмотреть на жизнь с других углов. До работы в журналистике успел получить разнообразный жизненный опыт: был продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов", – добавили в партии Вакарчука.

      Кто такой Сергей Рахманин?
      Это заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели", автор и ведущий программ "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на "Радио НВ", в свое время работал и на Первом национальном телеканале. Также с 2001 года он является членом Всеукраинской комиссии по журналистской этике.

      Родился он 17 апреля 1969 года в Харькове. В журналистику пришел в 1983 году, когда получил должность внештатного корреспондента киевской газеты "Молодая гвардия", затем в этом издании работал как внештатным, так и штатным корреспондентом. В 1986 году поступил на факультет журналистики Киевского университета имени Шевченко, который окончил в 1993 году.

      Возглавил Сергей Рахманин отдел политики в газете "Зеркало недели" в 1998 году. В 2001 году выступил соучредителем общественной организации "Хартия-4", а в 2002 – 2003 годах был членом журналистского стачкома. В июле 2012 года после принятия законопроекта "Об основах государственной языковой политики" объявил голодовку. Кроме того, Сергей Рахманин является автором книги "Руки, качающие колыбель демократии" (2002) и сценария документального фильма "Независимость. Украинский вариант" (2003).

      Есть жена Кира и двое дочерей: Варвара (1996) и Юстина (2005). Обладает такими наградами: лауреат Всеукраинского фестиваля журналистики (1997), победитель общенациональной программы "Человек года-99" в номинации "Журналист года", победитель конкурса "Журналистское мнение" (2001), лауреат премии имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике" ( 2004), лауреат премии Телетриумф в номинации "Дебют" (2008).

      По информации источников "Украинской правды", Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка "Голоса".

      Кроме Сергея Рахманина, в партию "Голос" также вошел известный шоумен и телеведущий Сергей Притула. По его словам, он хотел бы быть полезным Украине и ее людям. Правда, если бы ему нравилось все, что происходит в украинской политике, то, видимо, не баллотировался бы.

      Несмотря на то, что Слава звал меня в первую десятку, я попросил поставить себя на тридцатое место. Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немного больше 10%. Это мое с вами соглашение. Я – не против, я – за. Но это означает, что все те, кто говорили мне: "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать,
      сказал новый член партии "Голос".

      Что известно о партии "Голос"?
      16 мая Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих переменах, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово многие состоятельные люди, которые получают свои доходы законным путем.

      Кто вошел в команду "Голоса", Вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с программой партии – здесь.

      вибори Верховна Рада які партії проходять
      Какие партии могут пройти в парламент: инфографика 24 канала

      ПАРТИЯ ВАКАРЧУКА "ГОЛОС" ИДЕТ НА ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 Журналисты Святослав Вакарчук Партия Голос
      Источник: 24 канал
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