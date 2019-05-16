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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

      94 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук партия Голос - программа партии на выборы 2019 в парламент
      Программа партии Вакарчука

      Участие в парламентских выборах Святослав Вакарчук объясняет необходимостью настоящих изменений, которые требуют украинцы. Сейчас его партия "Голос" находится в процессе регистрации, однако основные направления и приоритеты своей деятельности уже презентовала украинцам.

      Уничтожить внутреннего врага и стать сильными перед внешним врагом – именно на этом настаивает лидер политической силы Святослав Вакарчук в своей программе.

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      Он убежден, что старая политика "ослабляет государство изнутри", пока Россия подрывает нашу безопасность и создает угрозу извне. Поэтому команда Вакарчука хочет "изменить правила игры" в украинской политике.

      "Голос" и Президент

      В своем обращении лидер подчеркивает: "слепая вера в нового Президента – это старая политика", ибо "нового лица на Банковой недостаточно". В партии считают, что "верить нужно в народ, а президент должен быть подотчетен народу".

      "Я скажу вам так: если Президент предложит изменения, мы будем выступать за еще большие изменения. Если он забудет о своих обещаниях, мы заставим его отвечать перед избирателями. Нам нужны настоящие изменения, а не их имитация", – обещает Вакарчук.

      Олигархи

      Вакарчук заверил, что партия не будет принимать ни копейки у олигархов, а финансировать ее будуть прозрачный бизнес и простые украинцы.

      Старая политика принадлежала олигархам. Мы же не берем у олигархов ни копейки, ни одной конфеты. Олигархи не пишут и не финансируют наших сценариев. Нами никто не владеет,
      – убеждает он.

      Программа "Голоссу"

      В партии отмечают, что человек – высшая ценность, вокруг которой следует объединить общество, а объединенное общество должно создавать равные возможности.

      Что обещают в партии Вакарчука?

      - новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;
      - сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;
      - поддерживать и гарантировать необратимость европейского пути развития страны;
      - усиливать обороноспособность через поддержку сильной армии и вхождения в НАТО.

      Как "Голос" предлагает обеспечивать рост экономики:

      • развитие инновационной экономики и малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда;
      • современное образование и медицина, высокие стандарты безопасности и экологии, справедливое пенсионное обеспечение и социальная помощь, равные возможности доступа к рынку труда;
      • демонополизация и либерализация рынков;
      • экономическая интеграция с ЕС и глобальными рынками;
      • постепенное снижение доли государства в экономике и значительное повышение
      • эффективности государственного управления.

      Кроме того, среди задач – развитие образования и здравоохранения, чтобы "приумножать человеческий потенциал" и сохранять украинскую идентичность. В "Голосе" создание равных правил для всех и снижение уровня коррупции видят в независимости судебной ветви власти и перезапуске антикоррупционных органов.

      Партия отмечает, что будет работать на "долговременные стратегические достижения" и делать это с прозрачным финансированием и открытостью. Достигать заданий хотят открыто: общественные слушания, публичные дискуссии по инициированию и принятию законодательных изменений.

      Программа партии "Голос":

      Данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?
      Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность"– 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%).

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Партия Голос Верховная Рада
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