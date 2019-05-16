Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"

Участь у парламентських виборах Святослав Вакарчук пояснює необхідністю справжніх змін, що їх вимагають українці. Наразі його партія "Голос" перебуває у процесі реєстрації, однак основні напрямки і пріоритети своєї діяльності вже презентувала українцям.

Знищити внутрішнього ворога і стати сильними перед ворогом зовнішнім – саме на цьому наголошує лідер політичної сили Святослав Вакарчук у своїй програмі.

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Він переконаний, що стара політика "ослаблює державу ізсередини", поки Росія підриває нашу безпеку і створює загрозу ззовні. Тому команда Вакарчука хоче "змінити правила гри" в українській політиці.

"Голос" і Президент

У своєму зверненні лідер наголошує: "сліпа віра у нового Президента – це стара політика", бо "нового обличчя на Банковій недостатньо". У партії вважають, що "вірити слід у народ, а президент повинен бути підзвітним народові".

"Я скажу вам так: якщо Президент пропонуватиме зміни, ми будемо виступати за ще більші зміни. Якщо він забуде про свої обіцянки, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Нам потрібні справжні зміни, а не їх імітація", – обіцяє Вакарчук.

Олігархи

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

Стара політика належала олігархам. Ми ж не беремо в олігархів жодної копійки, жодної цукерки. Олігархи не пишуть і не фінансують наших сценаріїв. Нами ніхто не володіє,

– переконує він.

Програма партії Вакарчука "Голос"

У партії наголошують, що людина – найвища цінність, навколо якої слід об’єднати суспільство, а об’єднане суспільство має створювати рівні можливості.

Що обіцяють у партії Вакарчука?



- нова політична культура та інклюзивна демократія – основа розвитку країни;



- збереження територіальної цілісності України та повернення окупованих територій;



- підтримувати та гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни;



- посилювати обороноздатність через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

Як "Голос" пропонує забезпечувати зростання економіки:

розвиток інноваційної економіки та малого і середнього бізнесу, підвищення продуктивності праці;

сучасна освіта та медицина, високі стандарти безпеки та екології, справедливе пенсійне забезпечення та соціальна допомога, рівні можливості доступу до ринку праці;

демонополізація та лібералізація ринків;

економічна інтеграція з ЄС і глобальними ринками;

поступове зниження частки держави в економіці та значне підвищення ефективності державного управліня.

Окрім того, серед завдань – розвиток освіти та охорони здоров’я, щоб "примножувати людський потенціал" та зберігати українську ідентичність. У "Голосі" створення рівних правил для всіх і зниження рівня корупції бачать в незалежності судової гілки влади та перезапуску антикорупційних органів.

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Партія наголошує, що працюватиме на "довготривалі стратегічні здобутки" і робитиме це із прозорим фінансуванням та відкритістю. Досягати завдань хочуть відкрито: громадські слухання, публічні дискусії щодо ініціювання і ухвалення законодавчих змін.

Програма партії "Голос":

Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%).