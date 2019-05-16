17:53
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"

      286 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук партія Голос - програма партії Вакарчука
      Програма партії Вакарчука "Голос" / 24 канал

      Участь у парламентських виборах Святослав Вакарчук пояснює необхідністю справжніх змін, що їх вимагають українці. Наразі його партія "Голос" перебуває у процесі реєстрації, однак основні напрямки і пріоритети своєї діяльності вже презентувала українцям.

      Знищити внутрішнього ворога і стати сильними перед ворогом зовнішнім – саме на цьому наголошує лідер політичної сили Святослав Вакарчук у своїй програмі.

      Читайте також: Вакарчук представив свою партію "Голос"

      Він переконаний, що стара політика "ослаблює державу ізсередини", поки Росія підриває нашу безпеку і створює загрозу ззовні. Тому команда Вакарчука хоче "змінити правила гри" в українській політиці.

      "Голос" і Президент

      У своєму зверненні лідер наголошує: "сліпа віра у нового Президента – це стара політика", бо "нового обличчя на Банковій недостатньо". У партії вважають, що "вірити слід у народ, а президент повинен бути підзвітним народові".

      "Я скажу вам так: якщо Президент пропонуватиме зміни, ми будемо виступати за ще більші зміни. Якщо він забуде про свої обіцянки, ми змусимо його відповідати перед виборцями. Нам потрібні справжні зміни, а не їх імітація", – обіцяє Вакарчук.

      Олігархи

      Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці.

      Стара політика належала олігархам. Ми ж не беремо в олігархів жодної копійки, жодної цукерки. Олігархи не пишуть і не фінансують наших сценаріїв. Нами ніхто не володіє, 
      – переконує він.

      Програма партії Вакарчука "Голос" 

      У партії наголошують, що людина – найвища цінність, навколо якої слід об’єднати суспільство, а об’єднане суспільство має створювати рівні можливості.

      Що обіцяють у партії Вакарчука?

      - нова політична культура та інклюзивна демократія – основа розвитку країни;

      - збереження територіальної цілісності України та повернення окупованих територій;

      - підтримувати та гарантувати незворотність європейського шляху розвитку країни;

      - посилювати обороноздатність через підтримку сильної армії і входження в НАТО.

      Як "Голос" пропонує забезпечувати зростання економіки: 

      • розвиток інноваційної економіки та малого і середнього бізнесу, підвищення продуктивності праці;
      • сучасна освіта та медицина, високі стандарти безпеки та екології, справедливе пенсійне забезпечення та соціальна допомога, рівні можливості доступу до ринку праці;
      • демонополізація та лібералізація ринків;
      • економічна інтеграція з ЄС і глобальними ринками;
      • поступове зниження частки держави в економіці та значне підвищення ефективності державного управліня. 

      Окрім того, серед завдань – розвиток освіти та охорони здоров’я, щоб "примножувати людський потенціал" та зберігати українську ідентичність. У "Голосі" створення рівних правил для всіх і зниження рівня корупції бачать в незалежності судової гілки влади та перезапуску антикорупційних органів.

      Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

      Партія наголошує, що працюватиме на "довготривалі стратегічні здобутки" і робитиме це із прозорим фінансуванням та відкритістю. Досягати завдань хочуть відкрито: громадські слухання, публічні дискусії щодо ініціювання і ухвалення законодавчих змін.

      Програма партії "Голос":

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%).

       

       

      blog_ava
      Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації
      сьогодні
      9379
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Партія Голос Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      сьогодні , 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      Олег Бабій 1073
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 1199
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      535
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 57
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 286
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук