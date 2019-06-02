Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что рад видеть новые лица и проекты, как партия "Голос". В то же время он сочувствует, ведь Святослав Вакарчук только начал свою кампанию, и его ждет еще много работы.

Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородьку в программе "Голобородько".

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Если вы не соберете фракцию, которая станет большинством, вам придется вступать в коалицию.

Ну…

И мы уже понимаем, на самом деле, какие партии плюс-минус могут пройти.

Я думаю, что придется в коалицию к нам кому-то вступать все-таки. Есть позиция президента, которую он озвучивал, что мы не будем блокироваться со старыми силами.

Но из тех, кто проходит, там только пока по рейтингам одна партия готова…

Это какая?

А нет, две.

"Сила и честь" – партия Игоря Смешко…

И Вакарчука "Голос".

Да, Святослав Вакарчук... Это классные новые проекты, мы очень симпатизируем им как новым. Ну, мы знаем, что их ожидает сейчас. Особенно "Голос" на старте, на этапе развертывания. В чем-то даже сочувствуем им. Но верим, что они найдут свой электорат, найдут своего избирателя, тоже смогут показать себя достойно на этих выборах.

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То есть исходя из расклада сил, то только с ними двумя вы готовы...?

Мы же даже еще... Это же опять же такие политологические когуртки у нас с вами, политологические студии. Мы же даже не знаем, кто зарегистрируется, кто будет участвовать в выборах.

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Что такое программа "Голобородько" Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.