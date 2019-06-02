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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"

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      Зеленский и Вакарчук
      Зеленский и Вакарчук / Коллаж 24 канала

      Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что рад видеть новые лица и проекты, как партия "Голос". В то же время он сочувствует, ведь Святослав Вакарчук только начал свою кампанию, и его ждет еще много работы.

      Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородьку в программе "Голобородько".

      Читайте также: Половина рейтинга партии Зеленского может перейти к Вакарчуку, – политолог

      Если вы не соберете фракцию, которая станет большинством, вам придется вступать в коалицию.

      Ну…

      И мы уже понимаем, на самом деле, какие партии плюс-минус могут пройти.

      Я думаю, что придется в коалицию к нам кому-то вступать все-таки. Есть позиция президента, которую он озвучивал, что мы не будем блокироваться со старыми силами.

      Но из тех, кто проходит, там только пока по рейтингам одна партия готова…

      Это какая?

      А нет, две.

      "Сила и честь" – партия Игоря Смешко…

      И Вакарчука "Голос".

      Да, Святослав Вакарчук... Это классные новые проекты, мы очень симпатизируем им как новым. Ну, мы знаем, что их ожидает сейчас. Особенно "Голос" на старте, на этапе развертывания. В чем-то даже сочувствуем им. Но верим, что они найдут свой электорат, найдут своего избирателя, тоже смогут показать себя достойно на этих выборах.

      Читайте также: Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно

      То есть исходя из расклада сил, то только с ними двумя вы готовы...?

      Мы же даже еще... Это же опять же такие политологические когуртки у нас с вами, политологические студии. Мы же даже не знаем, кто зарегистрируется, кто будет участвовать в выборах.

      Также было в интервью:
      Финансирует ли Коломойский "Слугу народа"
      Станет ли Саакашвили премьер-министром

      Полное интервью с Александром Корниенко ждите на сайте 24 канала уже сегодня, 2 июня, с тегом программы "Голобородько".

      Что такое программа "Голобородько" Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

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      Что будет с командой и партией Зеленского через год-два: мнение эксперта
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Слуга народа Владимир Зеленский Партия Голос Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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