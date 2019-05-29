Половина рейтинга партии Зеленского может перейти к Вакарчуку, – политолог

Партия "Голос" Святослава Вакарчука набирает обороты перед парламентскими выборами и может забрать рейтинги у других претендентов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, партия "Голос" будет претендовать на электорат, который хочет обновления.

То есть практически половина рейтинга Зеленского может перейти плавно за два месяца к партии Вакарчука,

– отметил Давидюк.

Также он вспомнил и партии Порошенко, Гриценко и Садового.

Второе – это электорат Порошенко в своем большом количестве. Частично – это "Самопомич". В большом количестве – Гриценко. Мы видим на прошлой неделе проседание рейтинга Гриценко до 2% и рост Вакарчука с 1 до 5%,

– отметил политолог.

Он добавил, что не стоит говорить о перетоке голосов только от одной партии к другой.

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"У "Самопомичи" есть свой базовый електорат. Например, город Львов, который может поддерживать своего мэра. Плюс Садовый перешел через Днепр. То есть мы видим и Днепропетровскую и Харьковскую область. Мы видим Николаев. Там есть свои запасные точки, которые могут сыграть. Но стоит сказать, что в тренде сейчас все-таки "Голос", – пояснил эксперт.



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