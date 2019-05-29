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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Половина рейтинга партии Зеленского может перейти к Вакарчуку, – политолог

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      Зеленский и Вакарчук
      Зеленский и Вакарчук / Коллаж 24 канала

      Партия "Голос" Святослава Вакарчука набирает обороты перед парламентскими выборами и может забрать рейтинги у других претендентов.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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      По его словам, партия "Голос" будет претендовать на электорат, который хочет обновления.

      То есть практически половина рейтинга Зеленского может перейти плавно за два месяца к партии Вакарчука,
      – отметил Давидюк.

      Также он вспомнил и партии Порошенко, Гриценко и Садового.

      Второе – это электорат Порошенко в своем большом количестве. Частично – это "Самопомич". В большом количестве – Гриценко. Мы видим на прошлой неделе проседание рейтинга Гриценко до 2% и рост Вакарчука с 1 до 5%,
      – отметил политолог.

      Он добавил, что не стоит говорить о перетоке голосов только от одной партии к другой.

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      "У "Самопомичи" есть свой базовый електорат. Например, город Львов, который может поддерживать своего мэра. Плюс Садовый перешел через Днепр. То есть мы видим и Днепропетровскую и Харьковскую область. Мы видим Николаев. Там есть свои запасные точки, которые могут сыграть. Но стоит сказать, что в тренде сейчас все-таки "Голос", – пояснил эксперт.

      рейтинги партій
      Рейтинги партий

      blog_ava
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      Теги: Святослав Вакарчук Новости Украины Новости политики Партия Голос Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 Канал
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