Антирейтинг партий: кого украинцы не хотят видеть в Раде

58% украинцев будут искать на выборах в Верховную Раду альтернативу среди новых партий. В тройку антирейтинга старых фракций, за которые граждане Украины не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, попали "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Согласно результатам опроса социологической группой "Рейтинг", 87% украинцев стремятся к радикальным изменениям в государстве. Лишь 5% респондентов хотят стабилизировать ситуацию, а 6% – за возвращение в прошлое.

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Опираясь на ответы опрошенных, кто намерен голосовать на парламентских выборах, складывается такой антирейтинг партий:

БПП "Солидарность" 51,9% "Батькивщина" 27,6% "Оппозиционная платформа "За жизнь" 24,9% "Народный фронт" 21,6% "Оппозиционный блок" 20,2% "Радикальна партия" 18,2% "Свобода" 16,3% "Возрождение" 13,7% "Удар" 13,7% "Партия Владимира Гройсмана" 13,75

Вместе с тем, за "традиционные" партии готовы проголосовать 26% избирателей, за новые политические проекты – пока от 24 до 40%.

70% опрошенных поддерживают идею досрочного сложения полномочий Верховной Радой. На Юге и Востоке ентуазиазма относительно этого больше всего – 80%. В других регионах поддержка тоже высокая – не менее 60%. И интересно, что среди противников инициативы много тех, кто поддерживал "Блок Петра Порошенко".

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года.