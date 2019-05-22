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      Антирейтинг партий: кого украинцы не хотят видеть в Раде

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      Антирейтинг партий на парламентских выборах
      Антирейтинг партий на парламентских выборах / Коллаж 24 канала

      58% украинцев будут искать на выборах в Верховную Раду альтернативу среди новых партий. В тройку антирейтинга старых фракций, за которые граждане Украины не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, попали "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа "За жизнь".

      Согласно результатам опроса социологической группой "Рейтинг", 87% украинцев стремятся к радикальным изменениям в государстве. Лишь 5% респондентов хотят стабилизировать ситуацию, а 6% – за возвращение в прошлое.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      Опираясь на ответы опрошенных, кто намерен голосовать на парламентских выборах, складывается такой антирейтинг партий:

      БПП "Солидарность" 51,9%
      "Батькивщина" 27,6%
      "Оппозиционная платформа "За жизнь" 24,9%
      "Народный фронт" 21,6%
      "Оппозиционный блок" 20,2%
      "Радикальна партия" 18,2%
      "Свобода" 16,3%
      "Возрождение" 13,7%
      "Удар" 13,7%
      "Партия Владимира Гройсмана" 13,75

      Вместе с тем, за "традиционные" партии готовы проголосовать 26% избирателей, за новые политические проекты – пока от 24 до 40%.

      70% опрошенных поддерживают идею досрочного сложения полномочий Верховной Радой. На Юге и Востоке ентуазиазма относительно этого больше всего – 80%. В других регионах поддержка тоже высокая – не менее 60%. И интересно, что среди противников инициативы много тех, кто поддерживал "Блок Петра Порошенко".

      Опрос проводился 16-21 мая 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ВО Батьківщина Блок Петра Порошенко рейтинги Оппозиционный блок
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