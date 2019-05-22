Антирейтинг партий: кого украинцы не хотят видеть в Раде
58% украинцев будут искать на выборах в Верховную Раду альтернативу среди новых партий. В тройку антирейтинга старых фракций, за которые граждане Украины не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, попали "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа "За жизнь".
Согласно результатам опроса социологической группой "Рейтинг", 87% украинцев стремятся к радикальным изменениям в государстве. Лишь 5% респондентов хотят стабилизировать ситуацию, а 6% – за возвращение в прошлое.
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Опираясь на ответы опрошенных, кто намерен голосовать на парламентских выборах, складывается такой антирейтинг партий:
|БПП "Солидарность"
|51,9%
|"Батькивщина"
|27,6%
|"Оппозиционная платформа "За жизнь"
|24,9%
|"Народный фронт"
|21,6%
|"Оппозиционный блок"
|20,2%
|"Радикальна партия"
|18,2%
|"Свобода"
|16,3%
|"Возрождение"
|13,7%
|"Удар"
|13,7%
|"Партия Владимира Гройсмана"
|13,75
Вместе с тем, за "традиционные" партии готовы проголосовать 26% избирателей, за новые политические проекты – пока от 24 до 40%.
70% опрошенных поддерживают идею досрочного сложения полномочий Верховной Радой. На Юге и Востоке ентуазиазма относительно этого больше всего – 80%. В других регионах поддержка тоже высокая – не менее 60%. И интересно, что среди противников инициативы много тех, кто поддерживал "Блок Петра Порошенко".
Опрос проводился 16-21 мая 2019 года.