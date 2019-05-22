Антирейтинг партій: кого українці не хочуть бачити в Раді
58% українців будуть шукати на виборах до Верховної Ради альтернативу серед нових партій. У трійку антирейтингу старих фракцій, за які громадяни України не голосуватимуть за жодних обставин, потрапили "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа "За життя".
Згідно з результатами опитування соціологічною групою "Рейтинг", 87% українців прагнуть радикальних змін у державі. Лише 5% респондентів хочуть стабілізувати ситуацію, а 6% – за повернення у минуле.
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Спираючись на відповіді опитаних, хто має намір голосувати на парламентських виборах, складається такий антирейтинг партій:
|БПП "Солідарність"
|51,9%
|"Батьківщина"
|27,6%
|"Опозиційна платформа "За життя"
|24,9%
|"Народний фронт"
|21,6%
|"Опозиційний блок"
|20,2%
|"Радикальна партія"
|18,2%
|"Свобода"
|16,3%
|"Відродження"
|13,7%
|"Удар"
|13,7%
|"Партія Володимира Гройсмана"
|13,7%
Разом з тим, за "традиційні" партії готові проголосувати 26% виборців, за нові політичні проекти – поки що від 24 до 40%.
70% опитаних підтримують ідею дострокового складання повноважень Верховною Радою. На Півдні та Сході ентуазіазму стосовного цього найбільше – 80%. В інших регіонах підтримка теж високо – не менше 60%. Та цікаво, що серед противників ініціативи багато тих, хто підтримував "Блок Петра Порошенка".
Опитування проводилось 16-21 травня 2019 року.