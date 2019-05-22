Антирейтинг партій: кого українці не хочуть бачити в Раді

58% українців будуть шукати на виборах до Верховної Ради альтернативу серед нових партій. У трійку антирейтингу старих фракцій, за які громадяни України не голосуватимуть за жодних обставин, потрапили "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" і "Опозиційна платформа "За життя".

Згідно з результатами опитування соціологічною групою "Рейтинг", 87% українців прагнуть радикальних змін у державі. Лише 5% респондентів хочуть стабілізувати ситуацію, а 6% – за повернення у минуле.

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Спираючись на відповіді опитаних, хто має намір голосувати на парламентських виборах, складається такий антирейтинг партій:

БПП "Солідарність" 51,9% "Батьківщина" 27,6% "Опозиційна платформа "За життя" 24,9% "Народний фронт" 21,6% "Опозиційний блок" 20,2% "Радикальна партія" 18,2% "Свобода" 16,3% "Відродження" 13,7% "Удар" 13,7% "Партія Володимира Гройсмана" 13,7%

Разом з тим, за "традиційні" партії готові проголосувати 26% виборців, за нові політичні проекти – поки що від 24 до 40%.

70% опитаних підтримують ідею дострокового складання повноважень Верховною Радою. На Півдні та Сході ентуазіазму стосовного цього найбільше – 80%. В інших регіонах підтримка теж високо – не менше 60%. Та цікаво, що серед противників ініціативи багато тих, хто підтримував "Блок Петра Порошенка".

Опитування проводилось 16-21 травня 2019 року.