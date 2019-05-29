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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Половина рейтингу партії Зеленського може перейти до Вакарчука, – політолог

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      Зеленський і Вакарчук
      Зеленський і Вакарчук / Колаж 24 каналу

      Партія "Голос" Святослава Вакарчука набирає обертів перед парламентськими виборами і може забрати рейтинги в інших претендентів.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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      За його словами, партія "Голос" претендуватиме на електорат, який хоче оновлення.

      Тобто практично половина рейтингу Зеленського може перейти плавно за два місяці до партії Вакарчука,
      – наголосив Давидюк.

      Також він згадав і партії Порошенка, Гриценка і Садового.

      Друге – це електорат Порошенка в своїй великій кількості. Частково – це "Самопоміч". В великій кількості – Гриценко. Ми бачимо минулого тижня просідання рейтингу Гриценка до 2% і ріст Вакарчука від 1 до 5%,
      – зазначив політолог.

      Він додав, що не варто говорити про перетік голосів тільки від однієї партії до іншої.

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      "У "Самопомочі" є свій базовий електорат. Наприклад, місто Львів, яке може підтримувати свого мера. Плюс Садовий перейшов через Дніпро. Тобто ми бачимо і Дніпропетровщину, і Харківщину. Ми бачимо Миколаїв. Там є свої запасні точки, які можуть зіграти. Але варто сказати, що в тренді зараз все-таки "Голос", – пояснив експерт.

      рейтинги партій
      Рейтинги партій

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Партія Голос Слуга народу Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 Канал
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