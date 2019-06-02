Финансирует ли Коломойский "Слугу народа": у Зеленского дали ответ

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал о финансировании предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии.

Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

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Откуда финансирование партии? Из каких источников?

Пожертвования у нас есть, наших симпатиков, членов партии.



Александр Корниенко

Во сколько вы сейчас оцениваете бюджет предвыборной кампании?

Мы еще сейчас его считаем, поскольку он зависит... Я сейчас точную цифру не могу сказать. Точно мы знаем, что есть регистрационный взнос в 4 миллиона гривен, есть регистрационные взносы мажоритарщиков по 40 тысяч 200 человек. Конечно, партия эти официальные платежи сделает. Это уже 10 миллионов гривен. На секундочку.

Конечно, будет телереклама. Мы сейчас дорабатываем и количество, и формат, и так далее. Конечно, будет наружная реклама. Конечно, будет радиореклама. У нас очень большая надежда. Мы сейчас видим, что сейчас на части территории будет выполнена эта надежда, что к нам вновь присоединятся на волонтерских началах много людей.

А когда мы говорили о президентской кампании, все-таки людям, которые хотели конкретно помочь, не так много было, что им дать делать. Потому что они там могли быть только наблюдателями. Либо приобрести наблюдателям павербанки, либо накормить их. Сейчас это 200 мажоритарных кампаний, где везде нужны какие-то агитаторы, какие-то машины, куда-то ехать, что-то помогать. И мы видим, что на многих округах у нас будет такая волонтерская история классная. Благодаря этому, конечно, деньги будут экономиться.

Опять же: никаких сеток мы не запускаем, никаких сетей. Никакими скупками мы не занимаемся, ни на центральном уровне, ни на уровне округов. Опять же: максимальное волонтерство и максимальный интернет (о том, что я говорил на пресс-конференции). Интернет позволяет гораздо дешевле делать те же объемы рекламы, и она по нашим оценкам очень классно работает. Михаил и его команда очень классные в таргетинге.



Андрей Богдан

Активны слухи, они распространяются и в СМИ, о том, что назначение Андрея Богдана на должность главы АП – это была договоренность с Игорем Коломойским в обещание на финансирование предвыборной кампании.

Ну вы увидите все в отчетах партии. Я не думаю, что вы там увидите фамилию какого-то одного предпринимателя. Кажется, мы на президентских выборах показали, что мы были единой силой, единым кандидатом, получившим финансирование из многих источников, от физических лиц. Максимальный взнос – 3 с чем-то миллиона гривен. Десятки людей по 3 миллиона внесли.

Есть примеры других кандидатов, и есть расследования, которые показывали, как эти деньги вносились от разных людей, но из одного источника.

Ну у нас разные люди из разных источников.

А как это можно проверить?

Ну проверяйте, вы журналисты.

Что известно про переводы для партии "Слуга народа" Журналисты программы "Следствие.Инфо" утверждают, что только за первый квартал 2019 года примерно 30 физических лиц перечислили политической партии "Слуга народа" почти 22 миллиона гривен. При этом одни и те же люди в один день делали по 2-3 платежа, а через некоторое время повторяли переводы.

Хорошо, а Коломойский деньги давать будет?

Мне не дает.

Ну а партии?

Партии тоже не дает.

Вообще?

Я его не ви... Я с ним даже не знаком, грубо говоря. С какими-то его людьми там, если так говорить. Тут еще вопрос такой, что это – человек Коломойского.

Ну да.

Ну вот я, например, знаком с Дмитрием Дубилетом. Это человек Коломойского?

Это человек Коломойского?

Они когда-то работали в одной структуре, например.

Связи определенные есть.

Ну да. А все журналисты "1+1" давайте тогда, вся "Лига смеха". Это люди Коломойского?

Не знаю. Это люди Коломойского?

Ну они работают... Он владелец структуры, где они работают.

Продолжение интервью с Александром Корниенко ждите на сайте 24 канала уже сегодня, 2 июня, с тегом программы "Голобородько".

Что такое программа "Голобородько" Голобородько про Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.