Чи фінансує Коломойський "Слугу народу": у Зеленського дали відповідь

Координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів про фінансування передвиборчих кампаній Володимира Зеленського та партії.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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Звідки фінансування партії? З яких джерел?

Пожертви в нас є, наших симпатиків, членів партії.



Олександр Корнієнко

У скільки ви зараз оцінюєте бюджет передвиборчої кампанії?

Ми ще зараз його рахуємо, бо він залежить… Я зараз точну цифру не можу сказати. Точно ми знаємо, що є реєстраційний внесок у 4 мільйона гривень, є реєстраційні внески мажоритарників по 40 тисяч 200 людей. Звичайно, партія ці офіційні платежі зробить. Це вже 10 мільйонів гривень. На секундочку.

Звичайно, буде телереклама. Ми зараз доопрацьовуємо і кількість, і формат, і так далі. Звичайно, буде зовнішня реклама. Звичайно, буде радіореклама. В нас дуже велика надія. Ми зараз бачимо, що зараз на частині території буде виконана ця надія, що до нас знов долучаться на волонтерських засадах багато людей.

А коли ми казали про президентську кампанію, все-таки для людей, які хотіли конкретно допомогти, не так багато було, що їм дати робити. Бо вони там могли тільки бути спостерігачами. Або там придбати спостерігачам павербенки, або нагодувати їх. Зараз це 200 мажоритарних кампаній, де скрізь треба якісь агітатори, якісь машини, кудись їхати, щось допомагати. І ми бачимо, що на багатьох-багатьох округах в нас буде така волонтерська історія класна. Завдяки цьому, звичайно, гроші будуть економитися.

Знову ж таки: ніяких сіток ми не запускаємо, ніяких мереж. Ніякими скупками ми не займаємося, ні на центральному рівні, ні на рівні округів. Знову ж таки: максимальне волонтерство і максимальний інтернет (про те, що я казав на прес-конференції). Інтернет дозволяє набагато дешевше робити ті самі обсяги реклами, і вона за нашими оцінками дуже класно працює. Михайло та його команда дуже класні в таргетингу.



Андрій Богдан

Активними є чутки, вони ширяться і в ЗМІ, про те, що назначення Андрія Богдана на посаду голови АП – це була домовленість з Ігорем Коломойським в обіцянку на фінансування передвиборчої кампанії.

Ну ви побачите усе у звітах партії. Я не думаю, що ви там побачите прізвище якогось одного підприємця. Здається, ми на президентських виборах показали, що ми були єдиною силою, єдиним кандидатом, які отримали фінансування з багатьох джерел, від фізичних осіб. Максимальний внесок – 3 з чимось мільйона гривень. Десятки людей по 3 мільйона внесли ці кошти.

Є приклади інших кандидатів, і є розслідування, які показували, як ці гроші вносили від різних людей, але з одного джерела.

Ну в нас різні люди з різних джерел.

А як це можна перевірити?

Ну перевіряйте, ви журналісти.

Що відомо про перекази для партії "Слуга народу" Журналісти програми "Слідство.Інфо" стверджують, що лише за перший квартал 2019 року приблизно 30 фізичних осіб перерахували політичній партії "Слуга народу" майже 22 мільйонів гривень. При цьому одні і ті самі люди в один день робили по 2-3 платежі, а через певний час повторювали перекази.

Добре, а Коломойський гроші давати буде?

Мені не дає.

Ну а партії?

Партії теж не дає.

Взагалі?

Я його не ба… Я з ним навіть не знайомий, грубо кажучи. З якимись його людьми там, якщо так казати. Тут ще питання таке, шо це – людина Коломойського.

Ну та.

Ну от я, наприклад, знайомий з Дмитром Дубілетом. Це людина Коломойського?

Це людина Коломойського?

Вони колись працювали в одній структурі, наприклад.

Зв’язки певні є.

Ну так. А всі журналісти "1+1" давайте тоді, вся "Ліга сміху". Це люди Коломойського?

Я не знаю. Це люди Коломойського?

Ну вони працюють… Він власник структури, де вони працюють.

Продовження інтерв'ю з Олександром Корнієнком чекайте на сайті 24 каналу вже сьогодні, 2 червня, за тегом програми "Голобородько".

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.