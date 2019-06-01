Голобородько VS Зеленський: наскільки президенту вдається виконувати свої обіцянки

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. Володимир Зеленський нарешті подав до парламенту обіцяний проект закону про імпічмент. А також нагадав депутатам про закон, що скасовує депутатську недоторканність.

Закон про скасування депутатської недоторканності

Нагадаю, що законопроект про зняття недоторканості з депутатів був поданий до Ради ще у 2017 році Петром Порошенком.

Читайте також: Голобородько VS Зеленський: якими діями встиг розчарувати новий президент

Виглядало це дуже цинічно, адже п'ятий президент наголосив, що закон має набути чинності вже для нового парламенту, тобто з 2020 року.

І відтоді документ припадає пилом. Побачимо, чи буде Зеленський більш переконливий, ніж Порошенко. І чи знімуть нардепи з себе недоторканість. Орім того, президент вимагає від депутатів:

• Ввести відповідальність за кнопкодавство і прогули.

• Заборонити нардепам голосувати за закони, де у них є конфлікт інтересів.

• Захищати й заохочувати викривачів корупції.



Володимир Зеленський

Щоб скасувати депутатську недоторканність, треба внести зміни до Конституції. Спочатку потрібен висновок Конституційного суду, однак він є вже рік. Тоді залишилось просто проголосувати. За законом, не менш як 300 депутатів мають проголосувати за скасування недоторканності.

Отже, чекаємо, що до нового парламенту йтимуть вже не для того, щоб сховатись від кримінальної відповідальності. Жарти-жартами, але ж ви розумієте, що насправді ця Рада нізащо не позбавить себе недоторканності?

У Зеленського, мабуть, розуміють це. І вирішення вбачають у тому, щоб створити власну партію й завести у парламент своїх людей. До слова, повний перезапуск усіх гілок влади міг би вирішити купу проблем. Тим часом вже 4 червня Конституційний суд розглядатиме подання про дочасні вибори. І це рішення судді приймають колегіально, для визнання дострокових виборів неконституційними потрібні голоси 12 суддів. Цікаво, що 10 вже зараз готові визнати це.

Чому парламентські вибори будуть позачергові?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ гарант підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.



Позачергові парламентські вибори: основні дати Позачергові парламентські вибори: основні дати

Візит Зеленського на передову

Я встиг побувати на зустрічі з заступником голови Адміністрації Президента Юрієм Костюком. Журналістів запросили аби поговорити про Донбас. Нова Адміністрація поступово починає розуміти, що "просто припинити стріляти" не вийде.

Адже, на Донбасі є мільйон проблем, які вимагають негайного вирішення: порушення прав громадян, проблеми з виплатами пенсій і соціальною допомогою, відсутність українського телебачення і радіо на окупованих територіях і передовій тощо.

Як розв'язати усі ці питання, в Адміністрації Президента поки що не дуже знають, принаймні мені так здалось. Однак вони готові чути різні думки щодо цього і працювати. От і сам Зеленський цього тижня відвідав Донбас.

Читайте також: Як експерти оцінили першу поїздку Зеленського на передову

Тоді всі масово почали обговорювати блакитну сорочку президента. Мовляв, у такому одязі він є легкою мішенню для ворога. Ви реально вважаєте, що це було найважливішим у його візиті? Бачили б ви у чому по передовій ходять військкори, та і самі військові, коли начальства немає поруч. Зрештою, у гаранта є охорона і його безпека – це їх робота. І повірте, вони її добре роблять.



Володимир Зеленський на передовій

А от на що справді хочеться звернути увагу – це спілкування президента з військовими. Так, ліжко зламане, а вікна побиті. Але питання в іншому: пане президенте, а як ви собі уявляєте життя підрозділу на передовій у полі? Хлопці дійсно живуть у бліндажах, сплять на дерев'яних нарах і миються у літніх душах навіть зимою.

А роблять вони це усе з того, що знайдуть самі. Починаючи від цвяха й ізострічки, закінчуючи генератором і бензопилою – усе купують самі. І ось ви приїхали, подивились на це все, продемонстрували невдоволення. Ви думаєте, після цього ваш новий начальник Генштабу почне нові матраци на передову відправляти? Ні! Швидше хлопцям і їх командирам, що там живуть, популярно пояснять, як треба приймати президента.

Як і ваш попередник, ви говорите про стандарти НАТО. Проте "стандарти НАТО" – це не про комфортні побутові умови, які треба забезпечити за принципом: "якщо чогось нема, то знайди, укради, народи". Їх стандарти – це коли є усе, що треба. І якщо відверто, то мова взагалі не про якийсь там рукомийник і матраци. А про батарейки до тепловізорів, мастило до техніки, фарбу, дерев'яні дошки, дрова і багато іншого, чого не вистачає завжди.



Володимир Зеленський приїхав на передову

Повернення громадянства Саакашвілі

І наостанок: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, яке раніше забрав Порошенко. Вже наступного дня, після двох років вимушеної імміграції, Саакашвілі повернувся в Україну. Хвалив і дякував новому президенту.



Саакашвілі та Україна – інфографіка

Всі одразу почали ворожити, яким буде продовження "Саакашвіліади". Чи піде він до парламенту по списках "Слуги народу", чи запропонують йому посаду прем'єра тощо. Я гадати не став, а спитав прямо у штабі партії Зеленського.

Читайте також: Бумеранг для Порошенка, – експерт про повернення Саакашвілі

Тож Міхо може піти і у депутати, і у Кабмін, і у "Слугу народу", але на загальних підставах. Тиждень був насичений і далі буде ще цікавіше, адже події набирають усе більших і більших обертів.