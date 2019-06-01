Голобородько VS Зеленский: насколько президенту удается выполнять свои обещания

Голобородько о Голобородько. Журналист 24 канала Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте. Владимир Зеленский наконец подал в парламент обещанный проект закона об импичменте. А также напомнил депутатам о законе, отменяющем депутатскую неприкосновенность.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности

Напомню, что законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов был подан в Раду еще в 2017 году Петром Порошенко.

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Выглядело это очень цинично, ведь пятый президент подчеркнул, что закон должен вступить в силу уже для нового парламента, то есть с 2020 года.

И с тех пор документ пылится. Посмотрим, будет ли Зеленский более убедителен, чем Порошенко. И снимут ли нардепы с себя неприкосновенность. Кроме того, президент требует от депутатов:

• Ввести ответственность за кнопкодавство и прогулы.

• Запретить нардепам голосовать за законы, где у них есть конфликт интересов.

• Защищать и поощрять обличителей коррупции.



Владимир Зеленский

Чтобы отменить депутатскую неприкосновенность, нужно внести изменения в Конституцию. Сначала нужен вывод Конституционного суда, однако он есть уже год. Тогда осталось просто проголосовать. По закону, не менее 300 депутатов должны проголосовать за отмену неприкосновенности.

Итак, ждем, что в новый парламент будут идти уже не для того, чтобы спрятаться от уголовной ответственности. Шутки шутками, но вы понимаете, что на самом деле эта Рада ни за что не избавит себя неприкосновенности?

У Зеленского, пожалуй, понимают это. И решение видят в том, чтобы создать собственную партию и завести в парламент своих людей. К слову, полный перезапуск всех ветвей власти мог бы решить кучу проблем. Между тем уже 4 июня Конституционный суд будет рассматривать представление о досрочных выборах. И это решение судьи будут принимают коллегиально, для признания досрочных выборов неконституционными нужны голоса 12 судей. Интересно, что 10 уже сейчас готовы признать это.

Почему парламентские выборы будут внеочередные?​О намерении распустить Верховную Раду Владимир Зеленский заявил еще во время своей инаугурационной речи, произнесенной 20 мая. Соответствующий указ гарант подписал 21 мая, поэтому внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.



Внеочередные парламентские выборы: основные даты Визит Зеленского на передовую Внеочередные парламентские выборы: основные даты Я успел побывать на встрече с заместителем главы Администрации Президента Юрием Костюком. Журналистов пригласили чтобы поговорить о Донбассе. Новая Администрация постепенно начинает понимать, что "просто прекратить стрелять" не получится. Ведь, на Донбассе есть миллион проблем, которые требуют немедленного решения: нарушение прав граждан, проблемы с выплатами пенсий и социальной помощи, отсутствие украинского телевидения и радио на оккупированных территориях и передовой и тому подобное.

Как решить все эти вопросы, в Администрации Президента пока не очень знают, по крайней мере мне так показалось. Однако они готовы слышать разные мнения относительно этого и работать. Вот и сам Зеленский на этой неделе посетил Донбасс.

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Тогда все массово начали обсуждать голубую рубашку президента. Мол, в такой одежде он является легкой мишенью для врага. Вы реально считаете, что это было самым важным в его визите? Видели бы вы в чем по передовой ходят военкор, да и сами военные, когда начальства нет рядом. В конце концов, у гаранта есть охрана и его безопасность – это их работа. И поверьте, они ее хорошо делают.



Владимир Зеленский на передовой

А вот на что действительно хочется обратить внимание – это общение президента с военными. Да, кровать сломана, а окна побиты. Но вопрос в другом: господин президент, а как вы себе представляете жизнь подразделения на передовой в поле? Ребята действительно живут в блиндажах, спят на деревянных нарах и моются в летних душах даже зимой.

А делают они это все из того, что найдут сами. Начиная от гвоздя и изоленты, заканчивая генератором и бензопилой – все покупают сами. И вот вы приехали, посмотрели на это все, продемонстрировали недовольство. Вы думаете, после этого ваш новый начальник Генштаба начнет новые матрасы на передовую отправлять? Нет! Скорее ребятам и их командирам, которые там живут, популярно объяснят, как надо принимать президента.

Как и ваш предшественник, вы говорите о стандартах НАТО. Однако "стандарты НАТО" – это не про комфортные бытовые условия, надо обеспечить по принципу: "если чего нет, то найди, укради, роди". Их стандарты – это когда есть все, что нужно. И если откровенно, то речь вообще не о каком-то рукомойнике и матрасах. А о батарейках к тепловизорам, смазке к технике, краске, деревянных досках, дровах и многом другом, чего не хватает всегда.



Владимир Зеленский приехал на передовую

Возвращение гражданства Саакашвили

И напоследок: Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которое ранее забрал Порошенко. Уже на следующий день, после двух лет вынужденной иммиграции, Саакашвили вернулся в Украину. Хвалил и благодарил нового президента.



Саакашвили и Украина – инфографика

Все сразу начали гадать, каким будет продолжение "Саакашвилиады". Пойдет ли он в парламент по спискам "Слуги народа", предложат ли ему пост премьера и тому подобное. Я гадать не стал, а спросил прямо в штабе партии Зеленского.

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Так что Михо может пойти и в депутаты, и в Кабмин, и в "Слугу народа", но на общих основаниях. Неделя была насыщенной и дальше будет еще интереснее, ведь события набирают все большие и большие обороты.