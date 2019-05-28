Как эксперты оценили первую поездку Зеленского на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский впервые приехал на передовую и оценил условия, в которых украинские военные несут службу на Луганщине. Визит гаранта вызвал волну эмоций в интернете: сторонники Владимира Зеленского приветствовали такой шаг, противники же рисовали насмешливые мемы.

Сам же президент проверил условия службы воинов и дал военном быта свою оценку.

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Никаких обещаний не давал, кроме "будет лучше". Тем не менее, это хорошо, считают эксперты.

То, что не было каких-то громких заявлений и призывов, что мы все сделаем и все будет прекрасно, и армия будет реформирована за год – это скорее позитив, чем негатив. Это бы выглядело, как популизм с его стороны,

– сказал военный эксперт, участник боевых действий Тарас Чмут.

Передовую на Луганщине вместе с Владимиром Зеленским посетили бывшие функционеры "95 Квартала", а ныне первый помощник президента Сергей Шефир и первый замглавы Администрации Президента Юрий Костюк.

Владимир Зеленский с экс-коллегами по "95 Кварталу"

Уже в опорном пункте, за 400 метров от врага, по крайней мере, так утверждают в администрации президента, Шефира и Костюка не было. Владимира Зеленского сопровождали только военные.

Владимир Зеленский на передовой

Владимира Зеленского сопровождали командующий Объединенных сил Александр Сырский и новый начальник генерального штаба Руслан Хомчак. С последнего в интернете начали подшучивать, ведь он надел бронежилет задом наперед.

Мем о первом визите президента на передовую

Хватает и мемов на Владимира Зеленского. Главное, за его голубую рубашку и черные брюки, которые выглядели довольно неестественно для передовой и отличали президента. Некоторые пользователи соцсетей писали, что таким образом он легкая мишень для врага, ведь голубую рубашку очень хорошо видно врагу.

В том, что Зеленский приехал в синей рубашке ничего страшного нет. Он не военный, он не был здесь часто. Журналисты также приезжают в разной одежде, они могут быть в каких-то футболках и шортах,

– отметил военный журналист, участник боевых действий Александр Махов.

И эксперты, и военные сходятся на том, что это первый плановый визит. И хорошо, что он состоялся. В дальнейшем от Владимира Зеленского ждут не ознакомительных поездок, а конкретных шагов.