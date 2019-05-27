У Зеленского объяснили важность минских договоренностей

В команде Владимира Зеленского хотят сохранить минский формат переговоров для решения прежде всего гуманитарных вопросов.

В интервью изданию "Обозреватель" экс-министр финансов Украины Александр Данилюк пояснил, что решение Владимира Путина выдавать паспорта РФ жителям Донбасса – это один из методов срыва минских договоренностей.

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"Мы не можем этого позволить, потому что этот процесс важен как инструмент, возможно, не самый эффективный, но единственный, который сейчас есть. Вокруг которого сейчас строится много других процессов, в частности санкционные", – заявил Данилюк.

Он считает, что пока от минских переговоров нет результата, однако, это один из методов решения гуманитарных вопросов.

Не удается решить некоторые гуманитарные вопросы, потому что без договоренности сторон они не реализуются. Всем нужен прогресс. Но этот прогресс должен быть достигнут не только за счет интересов Украины,

– подчеркнул экс-министр финансов.

"Это прежде всего должно быть в интересах мира и в интересах всех украинцев. Все же мы надеемся, что мы достигнем определенных успехов, особенно по гуманитарным вопросам", – добавил эксперт команды Зеленского.

В чем заключаются минские соглашения?

Эти соглашения – комплекс мероприятий, согласованных на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписали для деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Минские соглашения предусматривают немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.