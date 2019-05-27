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      У Зеленського пояснили важливість мінських домовленостей

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / glavcom.ua

      У команді Володимира Зеленського хочуть зберегти мінський формат переговорів для розв'язання насамперед гуманітарних питань.

      В інтерв'ю виданню "Обозреватель" екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк пояснив, що рішення Володимира Путіна видавати паспорти РФ жителям Донбасу – це один із методів зірвання мінських домовленостей.

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      "Ми цього не можемо дозволити, бо цей процес важливий як інструмент, можливо, не найефективніший, але єдиний, який зараз є. Навколо якого зараз будується багато інших процесів, зокрема санкційні", – заявив Данилюк.

      Він вважає, що наразі від мінських переговорів немає результату, однак, це один із методів розв'язання гуманітарних питань.

      Не вдається розв'язати деякі гуманітарні питання, бо без домовленості сторін вони не реалізуються. Усім потрібен прогрес. Але цей прогрес має бути досягнутий не лише коштом інтересів України,
      – наголосив екс-міністр фінансів. 

      "Це насамперед має бути в інтересах миру та в інтересах усіх українців. Все ж ми сподіваємося, що ми досягнемо певних успіхів, особливо з гуманітарних питань", – додав експерт команди Зеленського. 

      В чому полягають мінські угоди?Ці угоди – комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угоду підписали для деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Мінські угоди передбачають негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки, а також – моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Мінські домовленості Мінськ Олександр Данилюк Війна на Донбасі Україна – Росія
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