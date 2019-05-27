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      Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу: з'явилась реакція Кремля

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      Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу
      Медведчук вийшов із переговорів щодо Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Влада Російської Федерації шкодує, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук вийшов із контактної групи щодо питань Донбасу.

      За інформацією проросійського видання ТАСС, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Медведчук був дуже ефективним у переговорах між Києвом та Москвою.

      Читайте також: Богдан про переговори з Росією: Не знаю як, але говорити треба

      "Що стосується Медведчука, то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність у тій галузі, у якій він брав участь в останні роки", – сказав Пєсков.

      За його словами, кум Путіна володів контактами і в Києві, і в Москві та "використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області". 

      Також додав, що наразі вони не знаю, хто замінить Віктора Медведчука у контактній групі щодо питань Донбасу.

      До слова, 24 травня лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що не займатиметься перемовинами щодо Донбасу за президентства Володимира Зеленського.

      Що треба знати про Віктора Медведчука: відео

      Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.

      Після цього голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Війна на Донбасі Володимир Путін
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